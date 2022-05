Última hora guerra en Ucrania: Al menos 62 muertos en un bombardeo ruso sobre una escuela de Lugansk usada como refugio

Día 74 de la guerra. Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado la muerte de al menos dos personas tras un supuesto ataque ruso a una escuela de un pueblo cercano a la ciudad de Bilohorivka, en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, en cuyo sótano se encontraban refugiadas 90 personas. Mientras tanto, Zelenski confirma que se está preparando una nueva etapa en la misión de evacuación para sacar a los heridos y a los médicos de la planta siderúrgica de Azovstal, en la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol.

09:30 h

Ucrania informa del hundimiento de otro buque ruso en el mar Negro

Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado este domingo del hundimiento de otro buque ruso en el mar Negro, una nave de desembarco anfibio que habría recibido un ataque de un proyectil lanzado desde un dron ucraniano.

“Un TB2 Bairaktar ucraniano ha destruido otro buque ruso. Esta vez se trata de un buque de desembarco del proyecto ‘Serna’. El tradicional desfile de la Flota del Mar Negro rusa del 9 de mayo este año será cerca de la isla de la Serpiente, en el fondo del mar”, han informado en Twitter las Fuerzas Armadas en un mensaje en el que se puede ver un vídeo del impacto contra la embarcación rusa.

El mes pasado Ucrania ya informó del hundimiento del barco lanzamisiles ‘Moskva’, buque insignia de la Flota del Mar Negro. Rusia sostiene que el hundimiento del ‘Moskva’ se debió a un fuego accidental que afectó a la munición del buque.

09:15 h

09:00 h

Los embajadores UE vuelven a reunirse hoy para intentar cerrar el acuerdo de sanciones al petróleo ruso

Los Veintisiete volverán a reunirse este domingo a nivel de embajadores para hacer balance de las negociaciones técnicas de las últimas horas con las que intentan desbloquear el acuerdo que permita sancionar las importaciones del petróleo ruso.

Esta nueva ronda prevé otras medidas como ampliar la lista de personas y entidades sancionadas por su responsabilidad en los crímenes de guerra o desconectar también a Sberbank y otras dos entidades del sistema bancario Swift, pero, según fuentes europeas, sólo se mantiene abierto el pilar del veto al petróleo y el objetivo sigue siendo intentar adoptar en bloque el paquete cuando se salven las cuestiones pendientes.

08:30 h

Zelenski asegura que se está preparando una misión para evacuar a los heridos y a los médicos de Azovstal

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que Ucrania está preparando una nueva etapa en la misión de evacuación para sacar a los heridos y a los médicos de la planta siderúrgica de Azovstal, en la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol.

“Ahora estamos preparando la segunda etapa de la misión de evacuación: los heridos y los médicos. Por supuesto, si todos están de acuerdo”, ha explicado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la nación ucraniana, en el que ha recalcado que la evacuación saldrá adelante solo “si no hay mentiras”.

08:15 h

Exsecretario general de la OTAN aconseja a Finlandia y Suecia que “aprovechen el momento” y se unan a la Alianza

El ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha aconsejado este sábado a Finlandia y Suecia que “aprovechen el momento” para unirse a la Alianza Atlántica en la próxima cumbre de junio, ahora que Putin “está ocupado” con la guerra de Ucrania.

“En lo que respecta a Finlandia y Suecia, creo que hay una ventana de oportunidad para que [los] dos países se unan, exactamente ahora porque Putin está preocupado por otros asuntos. No puede hacer nada al respecto”, ha asegurado Rasmussen en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC.

08:00 h

Reino Unido y Alemania destinarán más de 1.500 millones de euros adicionales en ayuda para Ucrania

Reino Unido y Alemania destinarán 1.500 millones y 64 millones de euros, respectivamente, para apoyar a Ucrania militarmente y en la reconstrucción del país tras la guerra, según han informado este sábado los Ejecutivos de ambos países. El ministro de Economía de Reino Unido, Rishi Sunak, ha confirmado que su Ministerio aumentará en 1.500 millones de euros (1.300 millones de libras) el apoyo militar a Ucrania, después de que el Gobierno de Boris Johnson haya recibido el visto bueno del Tesoro Británico, según ‘The Guardian’.

Este nuevo paquete de ayudas, que incluye los 350 millones de euros (300 millones de libras) que el primer ministro británico prometió a Zelenski a principios de esta semana, incluye sistemas de radar antibatería para apuntar a la artillería rusa, así como equipos de interferencia de GPS y dispositivos de visión nocturna, según ‘Evening Standard’. Con estos 1.500 millones de euros adicionales, Reino Unido ha alcanzado la tasa más alta de gasto militar en un conflicto desde el apogeo de las campañas en Irak y Afganistán, según ha informado la cadena Sky.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de Alemania ha anunciado 63 millones de euros adicionales para Ucrania, según ha informado la agencia alemana DPA.

07:45 h

Rusia asegura haber destruido las armas suministradas por Occidente que se dirigían a Járkov

El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que las Fuerzas Armadas rusas habrían logrado destruir las armas suministradas por Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania que se dirigían a la región oriental de Járkov.

“Una gran concentración de armas y equipos de combate entregados desde Estados Unidos y los países occidentales (...) han sido eliminados con los sistemas de misiles tácticos operativos Iskander”, ha sostenido el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

En concreto, las tropas rusas habrían logrado derribar un bombardeo Su-24, un avión de combate Su-27, tres helicópteros Mi-8, así como dos drones pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de la isla Serpiente.

07:30 h

Al menos 62 muertos tras un supuesto ataque ruso a una escuela en Lugansk en la que se refugiaban 90 personas

Al menos 62 personas han muerto en el ataque aéreo ruso de este sábado sobre un colegio de Belogorovka, en la provincia ucraniana de Lugansk, según ha denunciado el gobernador civil-militar de la región, Serhii Haidai.

El responsable ucraniano ha explicado en su canal en Telegram que el sábado a las 16.37 horas un bombardeo ruso provocó un incendio en el centro educativo y en la Casa de la Cultura de la localidad, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

“Estas son las auténticas atrocidades del ‘mundo ruso’: bombardeos sobre una escuela con un refugio antiaéreo, el asesinato de niños”, ha apuntado Haidai. Las llamas fueron extinguidas unas cuatro horas después y fue entonces cuando se descubrieron dos cuerpos entre los escombros. Otras 30 personas fueron sacadas de entre los restos del edificio, siete de ellas heridas. Ya entonces se informó de que probablemente otras 60 personas habrían perecido bajo el edificio.

“Hoy, los asesinos rusos ‘lucharon’ con civiles desarmados. Los racistas lanzaron una bomba de aire en una escuela donde se escondía casi todo el pueblo. Todos los que no tuvieron tiempo de evacuar (...) Había alrededor de 90 personas en la escuela”, ha detallado Gaidai.

07:00

La CIA asegura que Putin “está doblando su apuesta en la guerra de Ucrania” aunque no cree que use armas nucleares

El director de la CIA, William Burns, dijo este sábado que no hay evidencias de que Rusia vaya a usar armas nucleares tácticas en Ucrania, aunque avisó de que el presidente ruso, Vladímir Putin, cada vez está más empeñado en ganar la guerra.

“La comunidad de inteligencia no está viendo evidencias prácticas que apunten, en este punto, a planes rusos para desplegar o incluso potencialmente usar armas nucleares tácticas”, afirmó Burns en un debate en Washington organizado por el diario Financial Times. Las armas nucleares conocidas como tácticas son aquellas que pueden usarse a corta distancia en misiles en el campo de batalla o que se pueden lanzar desde aviones y barcos. Son diferentes a las armas nucleares estratégicas, aquellas que han enfrentado durante años a Moscú y Washington, las dos mayores potencias nucleares.

Poco después del inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero, Putin aludió a la posibilidad de usar su arsenal nuclear y, en ese momento, la CIA pidió no tomarse esa amenaza “a la ligera”. Casi un mes después, el director de la CIA siguió sin descartar que Rusia use armas nucleares y pidió tomar en serio esa posibilidad, pero destacó que no hay pruebas que apunten a un uso inminente.

Pese a que no hay una amenaza inmediata, Burns expresó preocupación por la posición de Putin, quien a su juicio se ha atrincherado y está redoblando sus esfuerzos para ganar la guerra.

01:05h

El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó un video en el que se observa cómo un dron Bayraktar TB2 destruyó otro barco ruso. Esta vez, se trataba de una lancha de desembarco del proyecto “Serna”, según indicaron en las redes sociales.

00:00h

La situación de la guerra sobre el mapa en el día 73