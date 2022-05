Última hora de la guerra de Ucrania: Ucrania consigue misiles antibuque Harpoon para desbloquear el puerto de Odesa

Día 90 de la guerra. La guerra de Ucrania entra en su cuarta mes sin un final cercano. La invasión relámpago planeada por el Kremlin se ha convertido en una guerra enquistada, ahora en el este del país. Mientras tanto, veinte países han anunciado nuevos paquetes de asistencia de seguridad y acordaron enviar armas más avanzadas a Ucrania, incluido un lanzador Harpoon de misiles antibuque proporcionado por Dinamarca para proteger la costa, según dijo el lunes a periodistas el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Entre los países que anunciaron nuevos paquetes se encuentran, además de Dinamarca, Italia, Grecia, Noruega y Polonia. Muchos gobiernos están donando municiones de artillería, sistemas de defensa costera y tanques y otros vehículos blindados que se necesitan con urgencia. El ojbetivo es desbloquear el puerto de la ciudad de Odesa, por donde sale buena parte del grano que se cosecha en Ucrania y que se exporta a decenasa de países de todo el mundo.

8:00h

¿Qué armas pide Ucrania a EEUU?

El Gobierno de Zelenski ha pedido a Estados Unidos armas más sofisticadas para hacer frente a la ofensiva rusa. Funcionarios estadounidenses y dos fuentes del Congreso dicen que el gobierno está considerando enviar el sistema de misiles antibuque Harpoon construido por Boeing y el misil de ataque naval construido por Kongsberg y Raytheon. Los misiles ayudarán a Ucrania a atacar los cruceros rusos que impiden que los barcos ucranianos cargados con 22 millones de toneladas de grano salgan de sus puertos en el Mar Negro .

7:30h

Zelenski: Las próximas semanas “serán difíciles”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que “las próximas semanas de la guerra serán difíciles”, y señaló que la lucha más dura es en el Donbás, el este del país. “Las próximas semanas de la guerra serán difíciles. Y debemos ser conscientes de eso. Sin embargo, no tenemos otra alternativa que luchar”, afirmó Zelenski en su habitual discurso nocturno. La situación de lucha más difícil es en Donbás, agregó, y mencionó las ciudades de Bajmut, Popasna y Severodonetsk, donde “los ocupantes han concentrado la mayor actividad hasta ahora”. La situación de lucha más difícil es en Donbás, agregó, y mencionó las ciudades de Bajmut, Popasna y Severodonetsk, donde “los ocupantes han concentrado la mayor actividad hasta ahora”. El gobernante ucraniano denunció que allí organizaron una masacre y están tratando de destruir todo lo que vive, “literalmente. Nadie destruyó Donbas tanto como lo hace ahora el ejército ruso”.

7:00h

Biden: la agresión rusa recalca la importancia de un Indopacífico libre

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo hoy que la agresión de Rusia a Ucrania “recalca la importancia” de mantener un Indopacífico “libre” y “abierto”, durante el arranque en Tokio de una reunión de la alianza estratégica regional Quad. “Vivimos tiempos oscuros de nuestra historia compartida”, dijo el mandatario de Estados Unidos a sus homólogos de Japón, Australia e India en el Kantei, la residencia y oficina del primer ministro japonés en Tokio, donde los líderes de estas potencias celebraron su segunda reunión en persona, tras aproximadamente un año.

6:30h

La ONU alerta de ataques feroces en el este de Ucrania

Naciones Unidas se ha mostrado preocupada este lunes por los feroces combates reportados en el este de Ucrania, en Lugansk, Donetsk y Járkov, que están matando, hiriendo a personas, y dañando o destruyendo hogares, edificios residenciales e infraestructura civil. “En la parte de Lugansk controlada por el Gobierno, las autoridades locales informaron de que, el 21 de mayo, se destruyó un puente que conducía al centro administrativo de Sievierodonetsk. Esto dejó a la ciudad parcialmente rodeada accesible por una sola carretera”, ha explicado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres.

6:00h

Putin, persona non grata a petición de Vox

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debatirá este martes, 24 de mayo, una iniciativa de Vox para que se declare ‘persona non grata’ al presidente ruso, Vladimir Putin, por emprender la invasión de Ucrania. La proposición no de ley se registró días después de que el partido que lidera Santiago Abascal fuera criticado por quedarse solo rechazando la retirada de la Llave de Oro que el Ayuntamiento de Madrid le otorgó en 2016, aunque su portavoz municipal, Javier Ortega Smith, alegó entonces que no estaba claro si esa distinción era un reconocimiento al dirigente ruso o a su pueblo. En la iniciativa, recogida por Europa Press, Vox busca que tanto el Parlamento como el Gobierno de España declaren a Putin “persona non grata” como reproche por la invasión de Ucrania y “sin perjuicio de la ulterior depuración de las responsabilidades que, con arreglo al derecho penal internacional, pudieran corresponder”.

21.40 h

Un tribunal ucraniano ordena el arresto en rebeldía del expresidente Yanukovich por traición

Un tribunal ucraniano ordenó el lunes el arresto en rebeldía del expresidente Viktor Yanukovich, acusándolo de traición por un acuerdo que firmó en 2010 para extender el arrendamiento de instalaciones navales de Rusia en Crimea.

El acuerdo, ampliamente conocido en Ucrania como el Pacto de Kharkiv, permitió a Rusia mantener su Flota del Mar Negro en el puerto de Crimea de Sebastopol.

Yanukovich, quien huyó a Rusia en 2014 después de protestas masivas, ya recibió una sentencia de 13 años de cárcel en ausencia por traición. Ese caso estaba relacionado con una carta que envió al presidente ruso, Vladimir Putin, el 1 de marzo de 2014, pidiéndole que usara las fuerzas armadas y policiales rusas para restablecer el orden en Ucrania.

21.29 h

El cineasta ucraniano Loznitsa planea un documental sobre la invasión de Rusia

El cineasta ucraniano Sergei Loznitsa planea hacer un documental sobre la guerra en su país, dijo el lunes en el Festival de Cine de Cannes, donde proyectó su película “La historia natural de la destrucción”.

“Todavía no he vuelto a Ucrania desde que comenzó la guerra, pero por supuesto tengo la intención de ir allí, y tengo la intención de hacer una película sobre las atrocidades que están teniendo lugar en este momento”, dijo el director, que vive en Lituania. , dijo a Reuters en una entrevista.

19.53 h

El Comité de las Regiones propone crear una alianza de alcaldes y líderes regionales para reconstruir Ucrania

El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Apostolos Tzitzikostas, ha lanzado una propuesta de cooperación para la reconstrucción de Ucrania que supone la creación de una nueva alianza de alcaldes y líderes regionales, “desde abajo hacia arriba”, siguiendo así el ejemplo de la Alianza para la Cohesión.

En dicha propuesta, que ha emitido a través de un comunicado recogido por Europa Press, Tzitzikostas ha incluido una serie de puntos a seguir por parte de las regiones y ciudades: “Necesitamos poner en común la buena voluntad de todas las partes interesadas europeas”, asimismo, ha indiciado que las autoridades locales y regionales de Ucrania necesitan “marcar sus necesidades”.

20.34 h

EEUU informa de que 20 países enviarán asistencia de seguridad a Ucrania

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha informado de que, tras la segunda reunión del grupo de contacto militar para Ucrania, un total de 20 países enviarán asistencia de seguridad al países europeo.

Austin ha presidido este lunes el segundo encuentro virtual de este grupo, formado por más de 40 países y cuyo objetivo es garantizar la coordinación del suministro de armas a largo plazo para Ucrania en el marco de la invasión rusa.

