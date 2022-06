Moscú asegura que la expansión de la OTAN traerá “más Rusia en sus fronteras”

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, ha afirmado este jueves que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, “no estudió geografía” y ha incidido en que una expansión de la OTAN implica “más Rusia en sus fronteras” .

“Jens Stoltenberg afirma que Rusia tendrá más OTAN en sus fronteras. Se alegra por adelantado. No estudió geografía en la escuela. Si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, habrá más Rusia en sus fronteras”, ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acordaron el miércoles invitar formalmente a Finlandia ya Suecia para ser miembros de la Alianza Atlántica, un día después de que Turquía levantara el veto tras el memorando trilateral suscrito en el marco de la cumbre de Madrid. Stolt afirmó tras ello en su comparecencia ante los medios que Rusia debe respetar la “decisión soberana” de cada Estado a integrarse en alianzas internacionales y “elegir su camino”.

La visión de Putin

Rusia no tiene las mismas preocupaciones respecto al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN que en el caso de Ucrania, aunque responderá si surgen amenazas, ha declarado el presidente ruso, Vladímir Putin. “No tenemos los problemas con Suecia y Finlandia que tenemos, lamentablemente, con Ucrania. No tenemos inquietudes ni reclamos territoriales, no hay nada que nos pueda preocupar respecto a la pertenencia de Finlandia y Sueca en la OTAN. Si eso es lo que quieren, pues adelante”, a la prensa en Asjabad, citado por Interfax.

Sin embargo, matizó que “ellos tienen que comprender con claridad que antes no afrontaba ninguna amenaza, pero ahora, en caso de que emplacen contingentes e infraestructura militar allí, nosotros nos veremos obligados a responder simétricamente y generar las mismas amenazas que provengan desde esos territorios “.

“Se trata de cosas evidentes. ¿Es que acaso no lo comprendo? Todo estaba bien entre nosotros, pero ahora habrán determinadas tensiones, eso es sin dudas evidente, sin eso será imposible. Repito, si genera amenazas”, añadió.

El presidente ruso comentó la definición de Rusia como principal amenaza, enunció la víspera en la cumbre de la OTAN en Madrid, al señalar que “es necesario asumir esto como un hecho”.

“Para nosotros no es una novedad de que se preparaban desde 2014 para acciones activas en contra nuestra. Justamente esto explica nuestras acciones decididas para defender nuestros propios intereses”, explicó. Según Putin, Estados Unidos necesita un enemigo externo para agrupar a sus aliados en base a su presunta amenaza.

“Irán no les servía mucho para este papel, Rusia les funciona mejor. Nosotros les dimos esa oportunidad, agrupar alrededor de sí a todos sus aliados en esta nueva vuelta de la espiral de la historia”, dijo.

El mandatario ruso calificó a la OTAN como “un rudimento de épocas pasadas, de los tiempos de la Guerra Fría. Nos decían todo este tiempo que la OTAN cambió, que ahora es más bien una unión política, pero todos buscaban la excusa para darle un nuevo impulso como una organización militar”.

“Pues bien, eso es lo que hacen. No hay nada nuevo en esto”, aseveró. Además, Putin arremetió contra los llamamientos a Ucrania de varios países occidentales para eludir las negociaciones y resolver el conflicto actual en el campo de batalla.

“Esto solo confirma nuestras suposiciones de que Ucrania no es el objetivo, que el bienestar del pueblo ucraniano, no es el objetivo de Occidente y la OTAN”, afirmó. Para el mandatario ruso Ucrania “es un medio para proteger los intereses” de Occidente.

“Es decir, con las manos de los ucranianos, del pueblo ucraniano, los países de la OTAN quieren afianzarse más, fortalecer su papel a nivel mundial, confirmar su liderazgo, su hegemonía en el sentido directo de la palabra, sus ambiciones imperiales”, destacados.

Occidente, según Putin, “siempre habló de su exclusividad, metió en las conciencias de la comunidad internacional la tesis y el lema de ‘quien no está con nosotros, está en contra nuestra’”. “Todo es la manifestación de la misma política”, zanjó.

El presidente ruso viajó la víspera a Asjabad, la capital turkmena, para participar en la Cumbre de los países ribereños del Caspio (Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán), en la que promovió la exclusión de la presencia militar extranjera en ese mar , en clara alusión a la OTAN.