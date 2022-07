¿El uso de armas nucleares sigue siendo un tabú?

En marzo de 1990, la revista estadounidense “New Yorker” publicó una viñeta del caricaturista Jack Ziegler que capturaba el optimismo por el fin de la Guerra Fría. Aquel dibujo mostraba a un ejecutivo sentado en su escritorio mientras un trabajador ingresaba en la oficina con una gran bomba con aletas. “Trae esa bomba H aquí, por favor, Tom, y deslízala en mi caja de salida”, decía el ejecutivo. “¡Claro, jefe!” respondió el empleado.

Esa imagen de colocar bombas nucleares “en la bandeja de salida” era emblemática por la esperanza que muchos tenían de que estaba surgiendo una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. El temor de que estallara una guerra nuclear entre las dos superpotencias del mundo se desvaneció y muchos esperaban que las armas nucleares, aunque todavía existirían, dejarían de acaparar el centro de la política internacional. Mijaíl Gorbachov, el último líder de la URSS, declaró en junio de 1991 que “el riesgo de una guerra nuclear mundial prácticamente había desaparecido”.

Más cerca del uso de armas nucleares

Sin embargo hoy, más de 30 años después, la idea latente del uso de bombas nucleares está de vuelta, el temor a una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia ha regresado con fuerza como resultado de la brutal invasión rusa de Ucrania y las alarmantes amenazas nucleares de los funcionarios rusos, el planeta está más cerca del uso de armas nucleares por desesperación, por accidente o por error de cálculo que en cualquier otro momento desde principios de la década de 1980.

La guerra entre Rusia y Ucrania sirve como un duro recordatorio de algunas viejas verdades sobre las armas nucleares: existen límites para la protección que proporciona la disuasión nuclear (las armas convencionales utilizables pueden brindarle más protección). En una crisis, la disuasión es vulnerable, no automática y autoejecutable. Siempre existe la posibilidad de que pueda fallar.

En las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchos líderes militares y políticos de EE UU, y gran parte del planeta, esperaban o temían que se utilizarían nuevamente las armas nucleares. Hiroshima y Nagasaki hicieron visibles para todos los horrores de los bombardeos atómicos. La noción de que la guerra nuclear podría producirse en cualquier momento preocupó dentro de la sociedad estadounidense. Muchos edificios de la era de la Guerra Fría, incluidas escuelas, aeropuertos e incluso moteles, se construyeron con un refugio antiaéreo en el sótano. La instrucción de “agacharse y cubrirse” en caso de un ataque nuclear (en lugar de correr hacia una ventana para mirar) se convirtió en parte de los simulacros de defensa civil de EE UU que todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos los estudiantes, debían practicar.

Crisis de los misiles de Cuba

Películas como “La hora final” (1959), una obra de ciencia ficción postapocalíptica, mostraba un mundo aniquilado por la guerra nuclear. Estrategas militares como Herman Kahn, una de las inspiraciones históricas para el personaje loco del título de la comedia negra clásica de Stanley Kubrick, “Dr. Strangelove”, hicieron proselitismo sobre “pensar lo impensable”, la necesidad de hacerse una idea en cómo pelearíamos y sobreviviríamos a una guerra nuclear. Acontecimientos como la crisis de los misiles en Cuba hicieron que estos temores fueran muy reales. Durante 13 días en octubre de 1962, el mundo estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear. Muchas personas en ese momento creían que el mundo estaba a punto de terminar en nubes de hongo.

Sin embargo, durante el mismo período, se desarrollaron normas de moderación. Un tabú nuclear, una normativa contra el primer uso de armas nucleares, surgió como resultado tanto de intereses estratégicos como de preocupaciones morales. Un movimiento antinuclear a nivel mundial, junto con los Estados no nucleares y la ONU, buscaron activamente estigmatizar las armas nucleares como armas inaceptables de destrucción masiva. Después del susto de la crisis de los misiles cubanos, EE UU y la URSS buscaron acuerdos de control de armas para ayudar a estabilizar el “equilibrio del terror”. Estas normas de restricción nuclear ayudaron a fomentar la tradición de casi 77 años de no uso de armas nucleares, la característica más importante de la era nuclear.

No obstante hoy, la mayoría de estos acuerdos de control de armas se han roto y los Estados con armas nucleares están nuevamente involucrados en costosas carreras armamentistas. Estamos en un período de exceso nuclear en lugar de moderación. Todo esto nos lleva al momento actual y la gran pregunta que de repente ronda la mente de todos: ¿los líderes rusos comparten el tabú nuclear? ¿Hará uso el presidente ruso Vladimir Putin de las armas nucleares en la guerra de Ucrania?

Amenazas de Putin

Ciertamente quiere que el mundo, y en particular Estados Unidos, al menos piense que podría hacerlo. El día que anunció el inicio de una “operación militar especial” en Ucrania, Putin advirtió que cualquier país que intentara interferir en la guerra se enfrentaría a “consecuencias que nunca ha experimentado en su historia”, lo que muchos interpretaron como una amenaza nuclear. Otros funcionarios rusos han hecho declaraciones similares durante el transcurso de la guerra.

Hasta ahora, es probable que estas amenazas tengan más que ver con disuadir a la OTAN que con su uso real. Aparentemente, Rusia no aumentó los niveles de alerta de sus fuerzas nucleares, sino que activó un sistema de comunicaciones que podría transmitir una orden de lanzamiento. Los funcionarios rusos son ciertamente conscientes de que cualquier uso de armas nucleares traería consecuencias devastadoras para Rusia y para el propio Putin, incluida la condena generalizada y el oprobio mundial. Como Anatoly Antonov, el embajador de Rusia en Estados Unidos, afirmó a principios de mayo: “Es nuestro país el que en los últimos años ha propuesto persistentemente a sus colegas estadounidenses que afirmen que no puede haber ganadores en una guerra nuclear, por lo que nunca debería suceder”. Aún así, el riesgo de que Putin utilice un arma nuclear no es cero, y cuanto más dure la guerra, más aumente el riesgo.

Usar la guerra para reafirmar la hegemonía estadounidense es un juego peligroso. Hay una bocanada de olvido nuclear en el aire. Una de las razones por las que la Guerra Fría se mantuvo fría fue que los líderes estadounidenses reconocieron que enfrentarse a un adversario con armas nucleares impone restricciones a la acción. Cuando la Unión Soviética invadió Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968, Estados Unidos se abstuvo de responder con la fuerza militar. Sin embargo, hoy en día hay toda una generación (o más) de personas para quienes las aterradoras realidades de la Guerra Fría y “agacharse y cubrirse” son materia de libros de historia, en lugar de experiencias vividas. Como escribió recientemente el historiador Daniel Immerwahr : “Esta es la primera década en la que ni un solo jefe de un estado nuclear puede recordar Hiroshima”.

Disuasión nuclear

El hecho de que los peligros nucleares vuelvan a reavivarse, la guerra entre Rusia y Ucrania nos recuerda no solo los beneficios sino también los riesgos y límites significativos de la disuasión nuclear. La disuasión probablemente ha impedido que Rusia expanda la guerra a países de la OTAN como Polonia y Rumania. También el arsenal nuclear de Rusia ha impedido que la OTAN intervenga directamente, pero tampoco ha ayudado a Rusia a tomar o mantener un territorio significativo en Ucrania ni a obligar a Kyiv a rendirse. Lo más importante es que la guerra nos recuerda que controlar la escalada es un gran desconocido. No tenemos idea de lo que sucedería si se utilizara un arma nuclear.

La guerra también nos recuerda que las normas son, en última instancia, frágiles. En los últimos años, se han socavado numerosas leyes que alguna vez pensamos que eran sólidas. Las normas de la democracia están bajo asedio en Estados Unidos y en otras naciones. A nivel global, los Estados han erosionado las normas de integridad territorial, multilateralismo, control de armas y derecho humanitario. El tabú nuclear, aunque ampliamente compartido, es más frágil que otros tipos de normas porque una pequeña cantidad de violaciones probablemente lo destruiría.