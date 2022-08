Podemos se alinea con Rusia e Irán y critica a Pelosi

La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán está generando numerosos comentarios y algunas críticas entre quienes no comparten el estatus de este pequeño archipiélago. Si bien es cierto, que su estatus es complicado. Mientras China ve a Taiwán como una provincia rebelde que se reunificará con el continente, numerosos taiwaneses están en desacuerdo y se consideran un país independiente, pese a que nunca han declarado oficialmente su independencia. Baste un ejemplo, Taiwán celebra elecciones y su presidenta es Tsai Ing-wen, un escenario bastante distinto al chino, donde su presidente Xi Jinping fue elegido por la cúpula del Partido Comunista Chino.

En medio de la tensión internacional a raíz de la invasión unilateral rusa de Ucrania -un país independiente-, con una leve crítica de China, Podemos reaccionó hoy a esta visita alineándose con Rusia e Irán. El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión Mixta de la Unión Europea, Antón Gómez-Reino, cuestionó la visita de Nancy Pelosi, y acusó al país de “avivar conflictos” para “retrasar su pérdida de hegemonía”. En un mensaje publicado en la red social Twitter, señaló que Estados Unidos está “generando un mundo de conflictos geopolíticos y bloques” que no interesa “a ningún demócrata ni a ninguna sociedad”.

La visita de Nancy Pelosi a Taiwán es la perfecta muestra de que a EEUU sólo le interesa avivar conflictos como mecanismo para retrasar su pérdida de hegemonía generando un mundo de conflictos geopolíticos y bloques que no interesa a ningún demócrata ni a ninguna sociedad. — Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) August 2, 2022

También el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, cargó contra Estados Unidos porque, a su juicio, quiere “hacer con Taiwán lo mismo que hizo con Ucrania, utilizándola de ariete contra una potencia rival y, en último término, contra el mundo multipolar que emerge”.

“La pregunta es si los europeos nos vamos a dejar arrastrar a una Tercera Guerra Mundial contra China”, dijo en las redes.

EE.UU. quiere hacer con Taiwán lo mismo que hizo con Ucrania, utilizándola de ariete contra una potencia rival y, en último término, contra el mundo multipolar que emerge. La pregunta es si los europeos nos vamos a dejar arrastrar a una Tercera Guerra Mundial contra China. https://t.co/O61jLLfxFB — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) August 2, 2022

La posición del socio minoritario del Gobierno se alinea con la de países como Irán y Rusia que mostraron hoy su rechazo a la visita de EE UU al archipiélago. Rusia calificó como “otro movimiento provocativo” de la Administración Biden para presionar a China, mientras que Irán cargó contra Washington y señaló que dicho viaje viola la integridad territorial del gigante asiático.

Washington reconoce oficialmente a Pekín y no a Taipéi, pero no cierra la puerta a que pueda suceder en un futuro si Taiwán logra su autonomía. En este escenario geopolítico, el viaje de Pelosi a la isla (que no formaba parte de la agenda oficial de la política estadounidense) ha elevado fuertemente la tensión. La respuesta de China, que advirtió de que tomaría medidas “contundentes”, no se hizo esperar, y de hecho, Pekín anunció maniobras militares.

Su postura, en contra de EE UU, marca una diferencia sustancial con la del socio mayoritario de la coalición, que en los últimos meses se afana por estrechar la relación con EE UU en un contexto de tensión mundial. Prueba de ello fue la sintonía de Pedro Sánchez con el presidente Biden en la Cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en el mes de junio. Coincide también con las diferencias en materia de internacional de la coalición en los últimos meses, precisamente, a raíz de la invasión rusa de Ucrania y el envío de material defensivo y ofensivo a este país, en el marco de la colaboración con los aliados.