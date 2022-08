Activistas se desnudan junto a Scholz para pedir el embargo al gas ruso

El canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró este domingo que la solución para la guerra de Ucrania no pasa por “decir que hay que ceder” y que las negociaciones sólo serán posibles cuando Moscú renuncie a sus planes de “conquista”, algo que todavía no ha ocurrido.

“No aceptaremos una paz por dictado que el Gobierno, el Parlamento y el pueblo de Ucrania no puedan aceptar,” afirmó durante un encuentro con los ciudadanos, con motivo del día de puertas abiertas de la Cancillería en Berlín.

El canciller subrayó que quien comenzó el conflicto fue el presidente ruso, Vladimir Putin, con la “intención clara” de anexionar al país vecino en parte o en su totalidad, rompiendo con un acuerdo de décadas en Europa para no respetar fronteras por la fuerza.

El Gobierno ruso debe entender que las sanciones no se levantarán hasta que se llegue a un “acuerdo justo” con Ucrania, “pero todavía no estamos ahí”, aseguró Scholz.

No obstante, indicó que seguirá hablando con Putin, aunque se trata de conversaciones que son “complicadas” incluso cuando no se realizan en “mesas de siete metros de largo” sino por teléfono. “Hay que ser claro y no dejarse amilanar,” afirmó.

Preguntado por una participante si la guerra no podría haberse evitado si la OTAN hubiese adoptado una postura menos beligerante, Scholz indicó que el presidente ruso ya había planeado la invasión por lo menos uno o dos años atrás.

“Usted sabe también que la entrada de Ucrania a la OTAN no está en la agenda,” le dijo el canciller a Putin en su último encuentro, según recordó, y en la rueda de prensa de ambos repitió otra vez este mensaje de forma “deliberada” para que no se utilizase como argumento para la guerra.

“Con el presidente ucraniano teníamos un acuerdo para una vía que hubiera llevado a disolver esta preocupación. Pero todo esto saltó por los aires con el inicio de la guerra,” afirmó Scholz.

Agregó que “la OTAN nunca ha sido una amenaza para Rusia” y que no hubo otro casus belli salvo el que ha manifestado en público el propio Putin de que Bielorrusia y Ucrania no son verdaderos estados, sino que deberían pertenecer a Rusia, algo que el canciller calificó de “totalmente absurdo”.

Activistas semidesnudas

Durante el acto del canciller, dos activistas se desnudaron de cintura para arriba para pedir un embargo de Alemania a las importaciones de gas ruso, según informaron medios alemanes.

Llevaban escrito sobre el torso “Gas Embargo Now” (“Embargo de gas ahora,” en inglés), según puede apreciarse en las fotografías del incidente que difundieron medios como el tabloide “Bild”.

Las dos jóvenes aprovecharon un momento en el que Scholz posaba con los ciudadanos que se quisieran fotografiar con él, con motivo de la jornada de puertas abiertas del Gobierno alemán, que se celebra este fin de semana.

Las Fuerzas de Seguridad intervinieron de inmediato y se las llevaron, mientras gritaban consignas; por su parte el canciller se mantuvo impertérrito y no abandonó la pose que había adoptado en medio de las dos mujeres.

El canciller continúa en la misma posición mientras las activistas gritan consignas FOTO: Michael Sohn AP

Antes del incidente, Scholz respondió durante una hora a las preguntas de los ciudadanos que habían acudido a visitar la Cancillería, muchas de las cuales giraron en torno a la guerra de Ucrania y a la crisis energética.

El canciller afirmó que el problema relativo al suministro de gas estará solucionado, según espera, a finales de 2023, cuando hayan entrado en funcionamiento las terminales para la importación de gas natural licuado (GNL) proyectadas en las costas alemanas.

Medidas de urgencia

La reducción del suministro de gas ruso a través del gaseoducto Nord Stream 1, que ya sólo funciona al 20 % de su capacidad ha llevado al Gobierno alemán a tomar una serie de medidas de urgencia para garantizar el abastecimiento de cara al invierno.

Por el momento, el Ejecutivo se ha negado a apoyar un embargo al gas ruso ya que, según argumenta, las sanciones contra Moscú están diseñadas con el objetivo de que causen más daño a Rusia del que infligen al país que las impone.