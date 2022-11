Jersón fue la ciudad más importante capturada por el Ejército ruso al comienzo de la invasión de Ucrania. Ayer, las autoridades impuestas por el Kremlin reconocieron en parte la posibilidad de un repliegue por parte de las tropas rusas. La imagen de la sede de la administración regional ya sin la bandera de Rusia ondeando, corrió como la pólvora en las redes. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advierte que podría tratarse de una treta para forzar un combate en Jersón. Ante el avance ucraniano y las posibles represalias que comandará Vladimir Putin, preguntamos al experto Ivan Katchanovski al respecto. El profesor de la Universidad de Ottawa y especializado en las antiguas repúblicas soviéticas asegura a LA RAZÓN que ”el uso de armas nucleares tácticas podría convertirse en una posibilidad real si las fuerzas ucranianas intentaran recuperar la Crimea anexionada por Rusia, como Zelenski prometió públicamente en muchas ocasiones”.

Las tropas rusas abandonarán «probablemente» la ciudad de Jersón, según un alto funcionario impuesto por Moscú. ¿Qué significa esto para Ucrania?

Su declaración sigue a otras anteriores que sugerían esa retirada de las fuerzas rusas. El jefe de la región anexionada de Jersón, nombrado por Rusia, anunció un «traslado organizado» de la población a la orilla izquierda del río Dniéper. El nuevo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania sugirió que las fuerzas ucranianas planean lanzar un ataque a gran escala en la región de Jersón y que Rusia podría recurrir a «decisiones difíciles», lo que implica la retirada de sus fuerzas de la zona. Tales declaraciones podrían significar que Rusia ha decidido retirar sus fuerzas de la ciudad de Jersón y de otras zonas ocupadas en la orilla derecha del río Dniéper para evitar bajas significativas y consolidar su dominio de una parte mucho más fácil de defender de la región en la orilla izquierda. Pero Zelenski y el portavoz de las fuerzas ucranianas también sugirieron que esas declaraciones y señales sobre la retirada rusa podrían ser una treta diseñada para atraer a las fuerzas ucranianas a un combate en la ciudad de Jersón.

¿Por qué Rusia se anexionó Jersón hace apenas unas semanas? ¿No es peor para su imagen que el Kremlin ni siquiera pueda controlar los territorios recientemente ganados?

Rusia se anexionó la parte ocupada de las regiones de Jersón y Zaporiyia, junto con las partes de Donbás controladas por los separatistas, como parte de su cambio de estrategia bélica para intensificar la guerra después de que fracasara el acuerdo de paz que Rusia trató de obligar a adoptar a Zelenski. Los medios de comunicación ucranianos informaron, citando fuentes cercanas a Zelenski, que dicho marco de acuerdo de paz fue alcanzado entre Ucrania y Rusia durante las conversaciones en Estambul, pero que fue abandonado en abril por Zelenski después de que el primer ministro británico que estaba de visita le dijera que no firmara dicho acuerdo y que los gobiernos occidentales no proporcionarían garantías de seguridad a Ucrania si Zelenski firmaba dicho acuerdo. Un antiguo funcionario de alto nivel del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU confirmó, citando a varios ex funcionarios de alto nivel, que se había llegado a un acuerdo de este tipo y que éste preveía la devolución al Gobierno ucraniano del control de las partes ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia. Putin también declaró lo mismo en su discurso al anunciar la anexión de estas regiones ucranianas en septiembre. Dado que Rusia reclamó oficialmente la ciudad de Jersón como parte de su territorio en el marco de la anexión, cualquier posible retirada de las fuerzas rusas podría ser temporal antes de un nuevo intento de lanzar una ofensiva a gran escala y tomar más partes del sur y el este de Ucrania.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, indicó que 87.000 de los 300.000 reclutas han sido desplegados para el combate en Ucrania junto con 3.000 instructores militares. ¿En qué falla el Ejército ruso?

Rusia podría tratar de utilizar su movilización parcial después de completar su despliegue de las tropas movilizadas a la zona de combate en Ucrania con el fin de detener la contraofensiva ucraniana, estabilizar el control militar ruso de las partes anexionadas ucranianas, e incluso lanzar una nueva ofensiva en Ucrania en invierno o algún tiempo después. Antes de que se complete dicho despliegue de las tropas movilizadas por Rusia, las fuerzas ucranianas mantendrían su ventaja en el número de efectivos militares debido a la movilización parcial anterior en Ucrania y tratarían de recuperar la mayor cantidad posible de territorio ucraniano anexionado. La ciudad de Jersón es uno de los principales objetivos de tal intento. Así lo anunciaron públicamente los altos mandos militares ucranianos y estadounidenses, así como Zelenski.

El OIEA acaba de decir que ha revisado tres instalaciones ucranianas y no ha encontrado pruebas de ninguna «bomba sucia». ¿Por qué Rusia estaba tan segura e insistía a muchos países sobre ello?

Vladimir Putin y los jefes militares rusos, así como los medios de comunicación, alegaron públicamente que la inteligencia rusa había obtenido esa información sobre el atentado de falsa bandera de la «bomba sucia». Pero no revelaron ninguna prueba en apoyo de sus afirmaciones.

En ese sentido, ¿estamos realmente más cerca de un ataque nuclear ruso?

La posibilidad de que Moscú utilice armas nucleares aumentó significativamente desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Putin y Dimitri Medvedev advirtieron públicamente que Rusia podría utilizar armas nucleares si su integridad territorial o su supervivencia se vieran amenazadas. Aunque negaron los planes de usar armas nucleares en Ucrania, ese uso de armas nucleares tácticas podría convertirse en una posibilidad real si las fuerzas ucranianas intentaran recuperar la Crimea anexionada por Rusia, como Zelenski prometió públicamente en muchas ocasiones. Pero la posibilidad de que ambas cosas ocurran es relativamente pequeña.