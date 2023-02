Muere el expresidente Pervez Musharraf, marcial gobernante de Pakistán, a los 79 años

El general Pervez Musharraf, que se hizo con el poder en un golpe de Estado incruento y más tarde llevó a un Pakistán reticente a ayudar en la guerra de Estados Unidos en Afganistán contra los talibanes, ha muerto, según informaron las autoridades el domingo. Tenía 79 años.

Musharraf, un antiguo comando de las fuerzas especiales, se convirtió en presidente mediante el último de una serie de golpes militares que asolaron Pakistán desde su fundación en medio de la sangrienta partición de India en 1947. Tras el golpe de 1999, Musharraf gobernó el país, dotado de armamento nuclear, en medio de tensiones con India, un escándalo de proliferación atómica y una insurgencia extremista islámica. En 2008 dimitió ante la posibilidad de ser destituido.

Más tarde, Musharraf vivió en un exilio autoimpuesto en Dubái para evitar cargos penales, a pesar de intentar un regreso político en 2012. Pero no fue así, ya que su mala salud asoló sus últimos años. Mantuvo el fatalismo de un soldado tras evitar una muerte violenta que siempre parecía acecharle, ya que los militantes islámicos le apuntaron dos veces para asesinarle.

“Me he enfrentado a la muerte y la he desafiado varias veces en el pasado porque el destino y la suerte siempre me han sonreído”, escribió Musharraf en una ocasión. “Solo rezo por tener más que las proverbiales nueve vidas de un gato”.

La familia de Musharraf anunció en junio de 2022 que había estado hospitalizado durante semanas en Dubái aquejado de amiloidosis, una enfermedad incurable que hace que las proteínas se acumulen en los órganos del cuerpo.

“Atraviesa una etapa difícil en la que la recuperación no es posible y los órganos funcionan mal”, declaró la familia. Más tarde dijeron que también necesitaba acceso al fármaco daratumumab, que se utiliza para tratar el mieloma múltiple. Ese cáncer de médula ósea puede causar amiloidosis.

Shazia Siraj, portavoz del Consulado de Pakistán en Dubái, confirmó su muerte y dijo que los diplomáticos estaban prestando apoyo a su familia. El Ejército pakistaní también ofreció sus condolencias.

“Que Alá bendiga el alma del difunto y dé fuerza a la familia en duelo”, decía un comunicado militar.

El primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, también ofreció sus condolencias en un breve comunicado.

“Que Dios dé a su familia el valor para soportar esta pérdida”, aseveró Sharif.

Pakistán, una nación casi dos veces más grande que California a orillas del mar Arábigo, tiene actualmente 220 millones de habitantes. Pero sería su frontera con Afganistán la que pronto atraería la atención de Estados Unidos y dominaría la vida de Musharraf poco menos de dos años después de tomar el poder.

El líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, lanzó los atentados del 11 de septiembre de 2001 desde Afganistán, protegido por los talibanes. Musharraf sabía lo que vendría después.

“Estados Unidos iba a reaccionar violentamente, como un oso herido”, escribió en su autobiografía. “Si el autor resultaba ser Al Qaeda, entonces ese oso herido vendría cargando directamente hacia nosotros”.

El 12 de septiembre, el entonces secretario de Estado estadounidense Colin Powell dijo a Musharraf que Pakistán estaría “con nosotros o contra nosotros”. Musharraf afirmó que otro funcionario estadounidense amenazó con bombardear Pakistán “hasta devolverlo a la Edad de Piedra” si optaba por lo segundo.

Musharraf eligió lo primero. Un mes después, estuvo junto al entonces presidente George W. Bush en el Waldorf Astoria de Nueva York para declarar el apoyo inquebrantable de Pakistán a la lucha con Estados Unidos contra “el terrorismo en todas sus formas, dondequiera que exista”.

Pakistán se convirtió en un punto de tránsito crucial para los suministros de la OTAN destinados a Afganistán, país sin salida al mar. Y ello a pesar de que la poderosa agencia pakistaní Inter-Services Intelligence había apoyado a los talibanes tras su llegada al poder en Afganistán en 1994. Antes de eso, la CIA y otros organismos canalizaron dinero y armas a través del ISI a los combatientes islámicos que luchaban contra la ocupación soviética de Afganistán en la década de 1980.

La invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos hizo que los combatientes talibanes huyeran por la frontera de vuelta a Pakistán, incluido Bin Laden, a quien Estados Unidos mataría en 2011 en un complejo de Abbottabad. Se reagruparon y surgió la rama talibán pakistaní, que inició una insurgencia de años en la montañosa región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

La CIA comenzó a volar aviones no tripulados armados Predator desde Pakistán con la bendición de Musharraf, utilizando una pista de aterrizaje construida por el presidente fundador de los Emiratos Árabes Unidos para el vuelo de halcones en la provincia paquistaní de Baluchistán. El programa contribuyó a hacer retroceder a los militantes, pero sólo en Pakistán más de 400 ataques causaron la muerte de al menos 2.366 personas, entre ellas 245 civiles, según el think tank New America Foundation, con sede en Washington.

Aunque el Pakistán de Musharraf puso en marcha estas operaciones, los militantes siguieron prosperando mientras miles de millones de dólares estadounidenses entraban en el país. Ello generó la desconfianza que aún pesa sobre la relación de Estados Unidos con Pakistán.

“Después del 11-S, el entonces presidente Musharraf dio un giro estratégico para abandonar a los talibanes y apoyar a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, pero ninguna de las partes cree que la otra haya estado a la altura de las expectativas derivadas de esa decisión”, decía un cable estadounidense de 2009 de la entonces embajadora Anne Patterson publicado por WikiLeaks, en el que se describía lo que se había convertido en el equivalente diplomático de un matrimonio sin amor.

“La relación es de codependencia que admitimos a regañadientes: Pakistán sabe que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de alejarse; Estados Unidos sabe que Pakistán no puede sobrevivir sin nuestro apoyo”.

Pero sería la vida de Musharraf la que estaría en juego. Los militantes intentaron asesinarle dos veces en 2003 atacando su convoy, primero con una bomba colocada en un puente y luego con coches bomba. En el segundo atentado, el vehículo de Musharraf saltó por los aires antes de volver a tocar el suelo. Musharraf sacó una pistola Glock por si tenía que luchar para escapar.

No fue hasta que su mujer, Sehba, vio el coche cubierto de sangre cuando se dio cuenta de la magnitud del atentado.

“Siempre está tranquila ante el peligro”, cuenta. Pero entonces, “se puso a gritar sin control, histérica”.

Nacido el 11 de agosto de 1943 en Nueva Delhi (India), Musharraf era el hijo mediano de un diplomático. Su familia se unió a otros millones de musulmanes que huyeron hacia el oeste cuando India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría islámica, se separaron durante la independencia de Gran Bretaña en 1947. Durante la partición murieron cientos de miles de personas en disturbios y enfrentamientos.

Musharraf ingresó en el Ejército pakistaní a los 18 años y allí hizo carrera mientras Islamabad libraba tres guerras contra India. En 1999, justo antes de arrebatar el poder al primer ministro, Nawaz Sharif, intentó hacerse con territorio en la disputada región de Cachemira, en el Himalaya.

Sharif había ordenado la destitución de Musharraf cuando el jefe del Ejército regresaba a casa de una visita a Sri Lanka y negó a su avión el derecho a aterrizar en Pakistán, incluso cuando se quedaba sin combustible. En tierra, el ejército se hizo con el control y, tras aterrizar, Musharraf tomó el mando.

Sin embargo, como gobernante, Musharraf estuvo a punto de llegar a un acuerdo con India sobre Cachemira, según diplomáticos estadounidenses de la época. También trabajó en pro de un acercamiento con el eterno rival de Pakistán.

Otro gran escándalo surgió bajo su mandato cuando el mundo descubrió que el famoso científico nuclear pakistaní A.Q. Khan, asociado durante mucho tiempo con la bomba atómica del país, había estado vendiendo diseños de centrifugadoras y otros secretos a países como Irán, Libia y Corea del Norte, ganando decenas de millones de dólares. Esos diseños ayudaron a Pyongyang a armarse con un arma nuclear, mientras que las centrifugadoras de los diseños de Khan siguen girando en Irán en medio del colapso del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.

Musharraf dijo que sospechaba de Khan, pero no fue hasta 2003, cuando el entonces director de la CIA, George Tenet, le mostró los planos detallados de una centrifugadora paquistaní que el científico había estado vendiendo, cuando se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

Khan confesaría en la televisión estatal en 2004 y Musharraf le indultaría, aunque después quedaría confinado en arresto domiciliario.

“Durante años, el fastuoso estilo de vida de A.Q. y las historias sobre su riqueza, sus propiedades, sus prácticas corruptas y su magnanimidad financiera a costa del Estado fueron por lo general demasiado conocidas en los círculos sociales y gubernamentales de Islamabad”, escribió Musharraf más tarde. “Sin embargo, éstas fueron en gran medida ignoradas. En retrospectiva, esa negligencia fue aparentemente un grave error”.

El apoyo interno de Musharraf acabó erosionándose. Celebró unas elecciones viciadas a finales de 2002, sólo después de cambiar la Constitución para dotarse de amplios poderes para destituir al primer ministro y al Parlamento. Luego incumplió su promesa de dimitir como jefe del Ejército a finales de 2004.

La ira de los militantes contra Musharraf aumentó en 2007, cuando ordenó una redada contra la Mezquita Roja, en el centro de Islamabad. Se había convertido en un santuario para los militantes que se oponían al apoyo de Pakistán a la guerra afgana. En la operación, que duró una semana, murieron más de 100 personas.

El incidente dañó gravemente la reputación de Musharraf entre los ciudadanos de a pie y le granjeó el odio eterno de los militantes, que lanzaron una serie de ataques de castigo tras la redada.

Temiendo que el poder judicial bloqueara su continuidad en el poder, Musharraf destituyó al presidente del Tribunal Supremo de Pakistán. Esto desencadenó manifestaciones masivas.

Presionado dentro y fuera del país para que restableciera el gobierno civil, Musharraf dimitió como jefe del ejército. Aunque ganó otro mandato presidencial de cinco años, Musharraf se enfrentó a una grave crisis tras el asesinato de la exprimera ministra Benazir Bhutto en diciembre de 2007 en un mitin de campaña cuando intentaba convertirse en primera ministra por tercera vez.

La opinión pública sospechó de la participación de Musharraf en el asesinato, que él negó. Un informe posterior de las Naciones Unidas reconoció que los talibanes paquistaníes eran los principales sospechosos de su asesinato, pero advirtió de la posible implicación de elementos de los servicios de inteligencia paquistaníes.

Musharraf dimitió como presidente en agosto de 2008, después de que la coalición gobernante amenazara con destituirlo por imponer el estado de excepción y despedir a jueces.

“Espero que la nación y el pueblo perdonen mis errores”, indicó Musharraf, luchando con sus emociones, en un discurso televisado de una hora de duración.

Después vivió en el extranjero, en Dubái y Londres, e intentó volver a la política en 2012. Pero Pakistán detuvo al exgeneral y lo puso bajo arresto domiciliario. Se enfrentaba a acusaciones de traición por la debacle del Tribunal Supremo y otros cargos derivados del asalto a la Mezquita Roja y el asesinato de Bhutto.

La imagen de Musharraf siendo tratado como un sospechoso criminal conmocionó a Pakistán, donde los generales militares han sido considerados durante mucho tiempo por encima de la ley. Pakistán le permitió salir del país bajo fianza a Dubái en 2016 para recibir tratamiento médico y permaneció allí tras enfrentarse a una condena a muerte anulada posteriormente.

Pero sugirió que Pakistán podría estar listo para dar un giro en su historia de gobierno militar.

“La renuncia de Musharraf es una historia triste pero familiar de arrogancia, esta vez en un soldado que nunca llegó a ser un buen político”, escribió Patterson, el embajador de Estados Unidos, en ese momento.

“La buena noticia es que la fuerza demostrada por las instituciones que derribaron a Musharraf -los medios de comunicación, las elecciones libres y la sociedad civil- también ofrecen cierta esperanza para el futuro de Pakistán. Fueron estas instituciones las que irónicamente se hicieron mucho más fuertes bajo su gobierno”.