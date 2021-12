Joe Manchin, el senador demócrata que amenaza la agenda social de Biden

Joe Biden no podrá cumplir su promesa navideña de aprobar el ambicioso plan Reconstruir Mejor (Build Back Better) en el Senado e iniciar una nueva andadura económica y social antes de que finalice el año por no lograr sacarse a tiempo la piedra del zapato: Joe Manchin. El senador por Virginia Occidental es la oveja negra del Partido Demócrata, que necesita su voto junto al del resto de 49 legisladores liberales de la Cámara Alta para ratificar el plan de Biden por unanimidad. Con 50 votos a favor frente a los 50 del resto de senadores republicanos, Kamala Harris es la encargada de romper el empate.

Pero la votación del Senado ya no tendrá lugar hasta 2022 después de que este sábado de madrugada diera comienzo su receso vacacional. Y antes de despedirse de este año, que termina con los picos de infecciones por covid-19 más altos de los últimos meses, Manchin decidía dar a Biden una mala noticia por la espalda.

Manchin ofreció a la cadena FOX la exclusiva de confirmar su intención de darle un «no» a Biden en el Senado. «No puedo seguir adelante, no puedo votar para continuar con este proyecto legislativo», dijo Manchin, añadiendo: «Lo he intentado todo y no puedo estar ahí. Esto es un ‘no’».

El presidente respondió a su tocayo en un comunicado el domingo por la tarde en el que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ofrecía detalladas explicaciones sobre los hechos acontecidos y las conversaciones previas entre Biden y Manchin. «Hace unas semanas, el senador Manchin se comprometió con el presidente, en su casa en Wilmington, a apoyar el marco BBB que anunció posteriormente. El senador se comprometió a negociar su finalización de buena fe».

Ayer, Manchin se presentó en la residencia presidencial para presentar en mano un esquema escrito de su propia propuesta de ley Build Back Better. «Si bien ese marco carecía de prioridades clave, pensamos que podría conducir a un compromiso aceptable para todos. El senador prometió continuar las conversaciones en los próximos días y trabajar con nosotros para alcanzar ese terreno común», añadió la portavoz.

Los intereses de Manchin en su Estado podrían pesarle más de cara a sus propios votantes, con las elecciones de mitad de mandato cada vez más cerca, que con el propio presidente. Porque, aunque demócrata e impulsor de políticas económicas liberales, Manchin tiene una mentalidad social que siempre se ha desviado hacia la derecha. Por ello, se dice del senador que es el más conservador de entre todos los liberales. Manchin se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, dos temas que posicionan a demócratas y republicanos a favor y en contra en Estados Unidos.