"La acusación federal contra Trump que incluye la Ley de Espionaje puede provocar preocupación entre sus apoyos republicanos"

¿Hasta qué punto puede ser grave para su campaña la imputación de Trump?

La primera acusación contra Donald Trump se produjo hace poco más de dos meses, cuando un gran jurado de Manhattan votó a favor de los cargos derivados de los pagos realizados a una personalidad del cine para adultos, Stormy Daniels. Trump no tardó en declarar que esta medida formaba parte de un esfuerzo continuo y coordinado del Partido Demócrata para socavarle a él y a su campaña a la Casa Blanca, y utilizó esta amenaza percibida contra la democracia estadounidense para lanzar un llamamiento a sus partidarios para recaudar fondos. Muchos simpatizantes hicieron donaciones: Trump tiene un largo historial de recaudación de fondos basada en sus afirmaciones de que está siendo victimizado. Y las encuestas de opinión pública sugieren que el apoyo republicano a Trump se consolidó incluso entre quienes no donaron.

La acusación actual no procede de un solo estado, sino del Gobierno federal. La reacción de Trump ha sido repetir su estrategia anterior. Ha utilizado su propio sistema de comunicación, Truth Social, para declarar de nuevo que está siendo perseguido por los funcionarios corruptos, nombrados por los demócratas, del gobierno federal, y para pedir más fondos a quienes comparten su airada percepción de las fuerzas de la ley y la justicia federales estadounidenses. Es muy probable que sus partidarios en el partido republicano sigan siendo leales a Trump, a quien ven como su campeón.

Los demócratas pueden esperar que la acusación actual tenga más impacto en el apoyo a Trump; después de todo, no se trata de un caso bastante arcano que amenace con examinar más a fondo el comportamiento sexual del ex presidente y su posible uso indebido de fondos de campaña en un encubrimiento. La acusación federal implica elementos de la Ley de Espionaje, recordando las afirmaciones de que Trump reveló secretos estadounidenses a diplomáticos extranjeros, y podría alcanzar un nivel de gravedad como para preocupar a algunos de esos republicanos que previamente han declarado su compromiso con él a pesar de todo.

¿Conseguirá Trump más votantes como candidato republicano tras la acusación?

Aunque es posible que el apoyo de Trump entre los republicanos no se reduzca, es igualmente improbable que crezca mucho. La discusión sobre el carácter y el enfoque político de Trump ya lleva años. Las líneas de batalla se han establecido con bastante firmeza entre sus partidarios, los que nunca le apoyarán, y los republicanos que están consternados de que pueda volver a representar a su partido, pero que sin embargo le apoyarán en cualquier contienda con los demócratas.

En términos de nominación, Trump sigue siendo el favorito. Los demás contendientes no parecen tener mucha tracción en la contienda intrapartidista. De hecho, incluso los "grandes nombres" actualmente en liza parecen tener una visibilidad modesta, mientras que Trump está en plena campaña.

En términos de implicaciones legales para la campaña, no hay nada que impida su continuación. Una acusación no impide a nadie presentarse o ganar un cargo en Estados Unidos. Si el caso llega a los tribunales, puede interferir en el tiempo disponible para la campaña, pero es probable que el juez decida retrasar el juicio de un candidato activo hasta después de las elecciones. Mientras tanto, hay al menos otras dos investigaciones que pueden acabar en acusaciones contra Trump; es imposible predecir si otras acusaciones, algunas relacionadas con injerencias electorales, acabarían por empezar a erosionar la sólida base de Trump.

¿Es Trump el candidato republicano más fuerte y quién de los actuales contendientes podría eclipsar al ex presidente?

Ciertamente, Trump sigue siendo el candidato más fuerte para la nominación republicana. Si eso significa que es el republicano con más posibilidades de derrotar al presidente Biden es otra cuestión. Actualmente, el Colegio Electoral parece dar a cualquier candidato republicano a la presidencia una ventaja estadística en la carrera hacia la Casa Blanca. La aprobación de la actuación del presidente Biden en la Casa Blanca sigue siendo bastante baja. Su éxito legislativo en el ambiente político de confrontación de Washington DC no parece estar superando la desconfianza general hacia el gobierno, ni erosionando las preocupaciones públicas sobre su edad. Actualmente parece que una elección entre Biden y Trump sería demasiado reñida para predecirla, repitiéndose los escenarios de 2020 y 2016.

Si el apoyo de la opinión pública a Donald Trump empezara a decaer, podría producirse un rápido cambio hacia otro candidato republicano. Mientras tanto, el campo republicano se amplía cada vez más, con un abanico de aspirantes serios, semiserios e innegablemente marginales. El senador De Santis, de Florida, es el principal aspirante a Trump, defiende un conservadurismo populista similar y se atribuye el mérito de haber desplazado su estado bruscamente a la derecha durante su Gobierno. La ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el ex vicepresidente Mike Pence son candidatos que podrían aprovechar un desliz de los líderes republicanos, pero su tarea para dinamizar a los votantes republicanos en su apoyo es considerable, especialmente en el caso de Pence, cuya negativa a anular el resultado del Colegio Electoral en 2020 le ha marcado como un traidor entre muchos votantes republicanos.

¿Apoya plenamente el establishment del Partido Republicano a Donald Trump?

Muchos en el establishment republicano nunca han querido a Trump como candidato presidencial del Partido Republicano, pero tampoco quieren perder ninguna elección importante. En 2016, la cúpula del partido decidió que no tenían más remedio que sumarse al carro de Trump cuando la alternativa era una presidencia de Hillary Clinton. En 2020 no tenían otra estrategia que seguir con Trump, que estuvo muy cerca de ganar otro mandato republicano. Ya muchos republicanos en el Congreso, incluido el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, han formado un coro ante las afirmaciones de Trump de que sus problemas legales no se basan en sus propias acciones, sino en la supuesta estrategia malévola de los demócratas y sus designados por el Gobierno armando el sistema judicial de América contra un hombre inocente. Puede que el establishment del Partido Republicano no apoye plenamente a Donald Trump, pero no parece que esté aún preparado para plantarle cara.