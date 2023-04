En medio de la crisis diplomática, Lula se enfrenta a una huelga en las embajadas

Esta semana, el presidente Lula ha tenido que lidiar con la primera crisis diplomática de su nuevo mandato, debido a las posturas de recientes declaraciones en relación a la Guerra de Ucrania. Y justo en este delicado momento, los empleados de las embajadas de Brasil en España decidieron hacer una huelga para exigir un aumento del 30% en los salarios.

La huelga está prevista para el 25 de abril, cuando el presidente Lula llegará al país, luego de una visita a Portugal. En esa fecha, los contratistas locales de la Embajada de Brasil en Madrid y los Consulados de Madrid y Barcelona paralizarán parcialmente las actividades durante una hora.

“Nuestra intención en este momento es dar visibilidad a nuestra reivindicación con motivo de la visita oficial del presidente Lula a España. No queremos perjudicar a los brasileños que dependen de nuestros servicios, pero durante el tiempo de inactividad todos los empleados locales dejarán de prestar servicios como emisión de pasaportes, visas, poderes públicos, emisión de declaraciones y certificados consulares para brasileños residentes en España”, explica Ivanildo Dantas, Asistente Administrativo del Consulado General de Brasil y representante sindical electo por los trabajadores del Consulado.

Los 64 empleados, la mayoría brasileños, reclaman un reajuste para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la alta tasa de inflación en España en los últimos años. Los trabajadores alegan que en los últimos 11 años el Ministerio de Asuntos Exteriores sólo ha dado el ajuste mínimo que aplica la legislación española, sin compensar las pérdidas salariales por el aumento del coste de la vida.

En una nota, los trabajadores alegan que sus salarios están entre los más bajos de Europa, en comparación con profesionales que desempeñan funciones similares en otros organismos brasileños presentes en el continente. También se exige que se defina por escrito el formato de solicitud y compensación de las horas extraordinarias, dejando claro que es voluntario.

Ivanildo Dantas asegura que el momento del paro no tiene nada que ver con la crisis diplomática, ni con las posiciones políticas del presidente. “Nuestra demanda de ajuste salarial viene de mucho tiempo atrás, pues la primera vez que la presentamos fue en marzo del año pasado. La huelga no es de naturaleza política y no intentaríamos dar a conocer nuestra causa al público en general si hubiera sido escuchada y atendida por el Itamaraty hace más tiempo. No nos gustaría que toda nuestra lucha sea interpretada a favor o en contra del partido en el poder, ni con las posiciones del presidente Lula, que tiene todo nuestro respeto, porque entre los trabajadores puede haber gente con ideas diferentes”, explica.

En 2022, los empleados dicen que pidieron reajustes en marzo y octubre, sin recibir devolución de Itamaraty.