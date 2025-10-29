La Reserva Federal recorta los tipos de interés un 0,25%

La Reserva Federal recortó este miércoles los tipos de interés en otro cuarto de punto dejándolos en su menor nivel en tres años, aunque a su vez el presidente del organismo, Jerome Powell, aseguró que una nueva rebaja que muchos analistas daban por segura para diciembre, está lejos de estar garantizada.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) la Fed dejó el precio del dinero en una horquilla entre el 4 % y el 3,75 %, un nivel que no se veía desde noviembre de 2022.

Argumentó en un comunicado que "la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada" y que la decisión responde al incremento de "los riesgos a la baja para el empleo en meses recientes".

Aunque el desempleo no aumenta de forma alarmante en EE UU, las contrataciones están muy cerca de estar prácticamente congeladas. Esto ha obligado al organismo a redefinir el foco y a conceder algo menos de peso a una inflación que, aunque lejos de sus altos niveles tras la pandemia, aún se sitúa un punto porcentual por encima de su meta del 2 %, en parte por culpa de los aranceles del Gobierno de Donald Trump.

Fin al ajuste cuantitativo

La Fed, que ya realizó un recorte similar de las tasas en su reunión de septiembre, también anunció que pondrá fin a la reducción de su balance de activos, el proceso conocido como ajuste cuantitativo, este próximo 1 de diciembre, con lo que intensificará aún más el proceso flexibilizador.

Muchos esperaban que en diciembre la entidad emisora anunciara un tercer recorte consecutivo de otro cuarto de punto, más aún si se tiene en cuenta que el último resumen de proyecciones de la Fed muestra que la mayor parte de integrantes del FOMC cree el nivel adecuado para el precio del dinero para final de año estaría en un rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

Sin embargo, las palabras de Powell en una rueda de prensa posterior al término de la junta de la FOMC supusieron hoy un jarro de agua fría para Wall Street y todos aquellos que ya habían descontado otra futura rebaja de las tasas.

Los tres principales indicadores del parqué neoyorquino pasaron al instante de sumar subidas de en torno a un 0,5 % a entrar en terreno negativo, con el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq cediendo temporalmente alrededor de 200 puntos cada uno.

Al cierre, el Dow Jones registró una bajada del 0,2 % y el S&P 500 terminó plano, mientras que el tecnológico Nasdaq fue el único que recuperó el rumbo y acabó un 0,55 % al alza.

Opiniones divergentes

Powell dijo durante el evento que "en las deliberaciones del comité durante esta reunión hubo opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre", y que otro recorte similar al de hoy al término de esa próxima reunión, prevista para el 9-10 de diciembre, "está lejos de estar garantizado".

Sus palabras llegan en un momento marcado por el cierre del Gobierno Federal en EE UU, que implica que no se están publicando datos macroecónomicos.

Desde que el pasado 1 de octubre la falta de acuerdo político entre republicanos y demócratas en el Senado activara la suspensión federal casi una decena de indicadores -entre ellos, la balanza comercial de agosto, el PIB del tercer trimestre o diferentes datos del mercado laboral en septiembre- han quedado sin publicar, dejando al organismo casi a ciegas.

A su vez, Powell indicó que la política monetaria de la Fed se está acercando al "punto neutro, sea cuál sea", de cara a mantener el potencial de crecimiento y la inflación bajo control.

"Hay un creciente coro que piensa que tal vez tenemos que esperar un ciclo", añadió el economista.

El presidente de la Fed volvió a recordad que en este momento "existe tensión entre nuestros dos objetivos (inflación del 2 % y pleno empleo)" e insistió en que la actual divergencia de opiniones en el seno del FOMC deja totalmente en el aire la decisión que se vaya a tomar en diciembre