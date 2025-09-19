Una anciana cae en la trampa del falso asesor bancario: le roban tres tarjetas e incluso un joyero

Una mujer octogenaria residente en Orsay, al sur de París, fue víctima de un engaño cuidadosamente ejecutado por un individuo que se hizo pasar por asesor del banco CIC. El estafador la contactó por teléfono, alegando que su tarjeta había sido pirateada y que era necesario recogerla en su domicilio para evitar mayores daños financieros. Mediante un discurso convincente y tono profesional, logró que la víctima entregara voluntariamente tres tarjetas bancarias y una caja con joyas de oro que había guardado por seguridad.

El caso se enmarca dentro de una modalidad delictiva conocida como vishing, una técnica de fraude telefónico en la que los estafadores suplantan a instituciones financieras para obtener información confidencial y recursos económicos. En este caso, se combinaron métodos como el spoofing, que permite falsificar el número telefónico para que parezca oficial, y el smishing, que refuerza el engaño mediante mensajes fraudulentos.

Según datos recientes de Kaspersky, más de 2,5 millones de tarjetas bancarias han sido filtradas en la Dark Web, lo que evidencia la magnitud del problema de ciberseguridad financiera.

La Policía francesa ha abierto una investigación formal y está revisando grabaciones de seguridad en la zona para identificar al autor del delito.