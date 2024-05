Argelia juzga la semana que viene a los yihadistas del atentado contra la central gasística en 2013

El juicio por el atentado terrorista, en 2013, contra la planta de gas de Tiguentourine, cerca de In Amenas, en el sureste de Argelia, comenzará este lunes en Argel. Cuatro acusados ​​comparecerán por pertenencia a grupo terrorista armado, toma de rehenes, homicidio intencional premeditado, emboscada y daño a la propiedad estatal. En enero de 2013, durante tres días, una célula de individuos armados tomó como rehenes a los empleados del lugar hasta que las autoridades argelinas reaccionaron con una fuerte operación de rescate. La acción criminal fue dirigida por Moktar Belmoktar, que dirigía una facción disidente de Al Qaeda llamado los "Firmantes de la Sangre".

Se espera que la vista dure una semana en presencia de supervivientes y familiares de las víctimas, muchos de los cuales viajaron desde el extranjero para la ocasión. A. Derrouiche alias Abou al-Bara, uno de los terroristas implicados en el ataque, comparecerá junto con otros tres acusados ​​ante el tribunal penal de Dar El-Beïda, en Argel.

Al amanecer del 16 de enero, unos cuarenta yihadistas a bordo de una decena de vehículos 4x4 entraron en el yacimiento petrolífero de Tiguentourine, no lejos de In Amenas, una ciudad en el desierto cerca de la frontera con Libia. Cerca de 700 empleados (550 argelinos y más de 130 extranjeros de 26 nacionalidades) se encontraban en el lugar, propiedad de la British Petroleum y la Libyan Petroleum Company.

Los terroristas tomaron como rehenes a empleados mientras buscaban a extranjeros. Exigían el fin de la operación antiyihadista que lideraba Francia en el vecino Mali .

Las autoridades argelinas se negaron a negociar y pasaron a dar una respuesta militar. Más de una treintena de terroristas fueron neutralizados y otros detenidos. Se salvaron muchas vidas.

Las familias de las víctimas denuncian demasiadas muertes de civiles. En total, 38 empleados fueron asesinados, la mayoría de ellos ejecutados por los terroristas, pero para algunos, la duda persiste incluso 11 años después de los hechos. ¿Son víctimas colaterales o fueron asesinados por los terroristas? El juicio que comienza este lunes quizás proporcione respuestas sobre las circunstancias de estas muertes.

Persisten las dudas, en particular, en torno a la muerte de Yann Desjeux, el único francés que ha fallecido hoy. Este ex veterano de las fuerzas especiales francesas que trabajaba en la seguridad de las instalaciones de gas, que tenía 53 años en el momento de los hechos, fue el primero en dar la alarma. Los testigos afirman que durante la situación de rehenes, él estuvo en primera línea ayudando a los empleados no acostumbrados a este tipo de situación estresante y aterradora e incluso trató a una persona herida.

Su cuerpo sin vida fue encontrado por los soldados argelinos tras la liberación del yacimiento de gas. Y desde hace 11 años, su hermana Marie-Claude Desjeux lucha por la memoria de su hermano. Estará en Argel para asistir al juicio con la esperanza de que se aclare todo lo que realmente ocurrió en In Amenas.