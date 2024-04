Así son fuerzas armadas de Israel e Irán ante una posible guerra abierta en Oriente Próximo

Tras años de enfrentamientos indirectos a través de terceros en zonas de conflicto como Siria y Líbano, las tensiones entre Israel e Irán parecen estar más vivas que nunca. Al menos siete personas murieron en un ataque atribuido a Israel contra el edificio del consulado de Irán en Damasco el pasado lunes, un episodio que ha disparado las amenazas entre Tel Aviv y Teherán.

El ayatolá Alí Jamenei (líder supremo de Irán), junto con el presidente Ebrahim Raisi, expresaron el martes 2 de abril su determinación de responder al ataque, imputado a Israel, contra su consulado en Siria. Ambos líderes iraníes aseguraron que este acto no permanecerá sin represalias. Ante estas circunstancias, surge el temor a una posible guerra abierta entre ambos países y cómo podrían responder a un ataque armado en sus propios territorios por parte de su enemigo.

El índice Global Fire Power ubica a Irán entre las 15 principales potencias militares del mundo, ocupando el puesto 14. Su fuerte está en el ejército de tierra, así como en la mano de obra, aunque este último es una de las pocas características que la mayoría de países cumple.

Irán tiene 610.00 soldados, 350.000 reservistas y 220.000 paramilitares que sirven como refuerzo para la capacidad combativa del país. Uno de los grupos paramilitares más prominentes y oficialmente reconocidos es el cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) y su rama la Fuerza Quds. Sin embargo, también existen grupos de voluntarios organizados como los Basij, que actúan en diversos ámbitos desde la defensa civil hasta la aplicación de la ley moral interna.

En cuanto a su potencia terrestre, el 92,4% de la fuerza de Irán reside en vehículos militares (65.765), pero además cuentan con 1.996 tanques, 580 vehículos de artillería propulsada, 2.050 vehículos de artillería remolcada y 775 con proyección de cohetes (MLRS).

Irán también dispone de con 551 aeronaves, de las cuales 222 son de combate o ataque (el resto se distribuyen entre aviones de entrenamiento (155), cisterna (14), transportadores (12) y de misión especial (23). La fuerza naval del país posee 101 activos entre fragatas (7), corbetas (3), submarinos (19), buques patrulleros (21) y una guerra contra minas.

Es importante destacar que para librar y sostener un conflicto o guerra de manera prolongada es necesario un gran compromiso financiero. Para esto, Irán destina un presupuesto de casi 10.000 millones de dólares en defensa. Irán prioriza una estrategia de defensa en profundidad, con fuertes capacidades de misiles y una influencia regional a través de grupos aliados.

Como son las fuerzas armadas de Israel

Israel tiene un poder militar comparable al iraní según el índice Global Fire Power, que le sitúa en el puesto número 17. Su ejército terrestre está conformado por 170.000 soldados activos y 465.000 reservistas. Si bien es cierto que tienen menos efectivos que Irán, hay que tener en cuenta que se trata de un país cuya población total es 10 veces más pequeña que la iraní.

Respecto a la fuerza terrestre, el 94,6% del inventario del estado de Israel está conformado por vehículos de combate (43.407). Aunque no se quedan atrás en tanques (1370), vehículos de artillería autopropulsada (650), de campaña remolcada (300), y MLRS (120). Israel tiene aproximadamente 612 aeronaves, un número superior pero equiparable al de los iraníes. Entre estas naves, 328 son de combate o ataque, 14 son cisternas, 23 de misión especial, 12 transportadores y 155 entrenadores.

En cuanto a la fuerza naval, Israel tiene relativamente pocos activos, 67 en total entre corbetas (7), submarinos (5) y buques patrulleros (45). Cabe señalar que Israel es una potencia nuclear no declarada al no formar parte del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares

El ejército israelí, conocido como las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) es altamente tecnológico, con un enfoque significativo en la inteligencia. Es conocido por su agilidad operativa y capacidad de respuesta rápida. Al estar más orientado a la innovación y los avances técnicos, su presupuesto en defensa es más del doble que el iraní, con más de 24.000 millones de dólares.