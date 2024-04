Israel, en alerta por potencial escalada con Irán, hace acopio de agua y alimentos

El centro de Israel y Jerusalén amanecieron con interrupciones generalizadas en aplicaciones de navegación como Google Maps, Waze y otras que utilizan el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Conductores en Tel Aviv informaron que en sus pantallas de navegación aparecía que estaban en Beirut, por ejemplo.

Este tipo de interrupciones del GPS han sido ampliamente reportadas en el norte de Israel o en áreas cercanas a Gaza desde el comienzo de la guerra, hace casi seis meses, pero han sido menos comunes en el centro del país. Se atribuye a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el bloqueo de algunas señales del GPS, pero el Ejército no se ha pronunciado.

Los disturbios en la señal en Tel Aviv se produjeron poco tiempo después de que el Ejército israelí anunciara haber reforzado su sistema de defensa aérea y haber convocado a reservistas, mientras el país se prepara para una posible respuesta iraní a un ataque en Siria a principios de esta semana atribuido a Israel en el que varios altos cargos militares iraníes fueron asesinados, entre ellos, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Tanto Irán como Hizbulá han prometido que Israel no quedará impune por el ataque contra un edificio en Damasco en el que murió el número uno actual de la Fuerza Quds, Mohammad Reza Zahedi, su segundo,y otros oficiales del CGRI así como, al menos, un miembro de Hizbulá, según el sitio web de noticias iraní SSN.

Escenarios posibles

A lo largo del día, los israelíes han estado recibiendo informaciones diversas, de sus lugares de trabajo principalmente, con sugerencias de qué hacer en caso de ataque con misiles desde Irán. Comprar generadores, cómo practicar desfibrilaciones o cuáles son los refugios seguros. Por la tarde, el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, anunció: «Las instrucciones del Comando del Frente Interior se mantienen sin cambios. Como hemos hecho hasta hoy, informaremos inmediatamente sobre cualquier cambio, de manera oficial y ordenada», en un mensaje tranquilizador. Cuando ya se habían agotado los generadores y, en un déjà vu pandémico, el papel higiénico escaseaba.

Los posibles escenarios para los que las FDI se están preparando incluyen ataques con misiles y aviones no tripulados por parte de grupos respaldados por Irán en Líbano, Siria, Irak y Yemen –posibilidades ya conocidas en Israel porque se han producido en la guerra en curso– y ataques con misiles balísticos directamente desde Irán, una situación que Israel aún no ha afrontado. También podría ser un ataque contra intereses israelíes en el extranjero, algo que también es conocido.

El Ejército también ha suspendido las vacaciones de todas las tropas de combate durante el fin de semana, ya que se considera que este viernes, el último viernes del Ramadán, podría ser un día sensible. Todos los combatientes cuyo país de origen no es Israel también han visto cancelados sus permisos para viajar próximamente.

Según varios analistas israelíes, todas las señales y advertencias que emite Irán indican que está decidido a responder al asesinato atribuido a Israel de altos mandos del CGRI y, sobre todo, el del general Zahedi, conocido también como Hasan Mahadawi.

Los iraníes insisten en que el lugar atacado, un edificio anexo a su embajada en Siria, es una instalación diplomática. Israel, por el contrario, afirma que no lo es, ya que Irán no tiene consulado en Damasco y que todos los que murieron eran miembros del CGRI, Hizbulá y las milicias sirias, es decir, terroristas conocidos, no diplomáticos ni civiles.

La afirmación de Irán del estatus diplomático del edificio, según el analista Amos Harel, tiene como objetivo sentar las bases en el ámbito internacional este caso iraní de que la instalación estaba bajo soberanía de la República Islámica y que equivale a un ataque en suelo iraní. Tras el ataque, un medio oficial iraní, Kayhan, declaró que todas las oficinas de representación israelíes en cualquier parte del mundo son ahora objetivos legítimos.

En la década de 1990, Irán y Hizbulá estuvieron involucrados en los ataques a la embajada israelí en Buenos Aires y también a un edificio de la comunidad judía de la capital argentina, con el resultado de 114 muertos.