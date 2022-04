China emite un informe preliminar sobre el misterioso accidente del avión de 133 pasajeros siniestrado

El fatídico 21 de marzo de 2022, el Boeing 737-800 con matrícula B-1791 de Eastern Airlines Yunnan Company Limited durante el vuelo MU5735 de Kunming a Guangzhou, se encontraba en la zona de control de Guangzhou cuando se precipitó a toda velocidad desde una altitud de crucero de 8.900 metros, para terminar estrellándose cerca de la aldea de Mo Pai, en la región autónoma de Guangxi Zhuang. La aeronave se desintegró tras impactar contra el suelo, causando la muerte de los 123 pasajeros y los 9 miembros de la tripulación que iban a bordo.

Según el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en un plazo de 30 días a partir de la fecha del accidente, el Estado que organiza la investigación debe de enviar un informe preliminar a la OACI y a los Estados participantes que incluya la información fáctica disponible en ese momento, excluyendo un análisis de la causa y las conclusiones del accidente.

Este informe preliminar finalmente se ha completado y aporta algo de información sobre el vuelo, la tripulación, la aeronavegabilidad, el mantenimiento o la distribución de los restos. Los investigadores afirman que necesitan más tiempo para completar el estudio.

El documento muestra que el vuelo despegó de Kunming a las 13:16, se elevó a una altitud de crucero de 8900 metros a las 13:27 y entró en la zona de control de Guangzhou por la aerovía A599 a las 14:17. No se envió ningún código de emergencia y el último mensaje registrado por el radar fue: altitud 3380m, velocidad sobre el suelo 1010 km/h y rumbo 117 grados. La señal del radar desapareció a continuación.

La tripulación de vuelo, la de cabina y el personal de mantenimiento cumplían rigurosamente con las calificaciones requeridas, el certificado de aeronavegabilidad estaba en vigor y la aeronave cumplía con las inspecciones periódicas. No se presentaron reportes de averías previos al despegue o durante la escala y no había a bordo carga declarada como mercancía peligrosa.

Por otro lado, la infraestructura y los equipos de navegación y vigilancia no presentaron anormalidades a lo largo de la ruta y no había pronósticos meteorológicos que representaran un peligro. No hubo ninguna irregularidad en las comunicaciones por radio y en el mando de control entre la tripulación y el ATC antes de la salida de la altitud de crucero, y la última comunicación normal tierra-aire se produjo a las 14:16.

La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina del avión resultaron “gravemente dañadas debido al impacto”, asegura el reporte, y los investigadores siguen trabajando en la recuperación y el análisis de los datos de vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) está ayudando a extraer información de las cajas negras, que será crucial para averiguar qué causó que el avión cayera del cielo.

China Eastern Airlines suspendió su flota de 232 aviones Boeing 737-800 tras el siniestro para someterlos a inspecciones de seguridad. La compañía con sede en Shanghai reanudó los vuelos comerciales con estos aviones el 17 de abril.