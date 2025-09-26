Una avería detiene el barco de la Flotilla en el que navega Ada Colau pero ella seguirá el viaje

El "Family Boat", uno de los barcos principales de la Flotilla de la Libertad, ha sufrido una avería mecánica cerca de la isla griega de Creta, obligando a su retirada de la misión humanitaria hacia Gaza. La embarcación, que transportaba a más de 20 personas, incluyendo a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, había zarpado desde Barcelona el 31 de agosto con el objetivo de romper el bloqueo israelí y llevar ayuda humanitaria a la población palestina.

La organización Global Sumud Flotilla comunicó que, a pesar del contratiempo, la misión continúa. Colau y los demás tripulantes han sido reubicados en otras embarcaciones de la Flotilla. La exalcaldesa expresó que, aunque la avería fue un golpe emocional, el compromiso con la misión sigue intacto.

La Flotilla ha enfrentado diversos obstáculos durante su travesía, incluyendo problemas técnicos, condiciones meteorológicas adversas y ataques con drones que la organización atribuye a Israel. A pesar de estos desafíos, los activistas mantienen su objetivo de abrir un corredor humanitario para Gaza.

España e Italia han desplegado buques para asistir a la Flotilla en caso de necesidad, aunque han aclarado que no buscan confrontar con la marina israelí. Israel, por su parte, ha advertido que impedirá la llegada de la Flotilla a Gaza, calificándola como una amenaza. Sin embargo, no ha mostrado oposición a los buques de asistencia enviados por España e Italia