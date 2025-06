Bélgica cerrará el Senado por caro e innecesario

¿Para qué sirve el Senado? La pregunta, que no siempre tiene fácil respuesta, es un tema recurrente en el debate público no solo en España, sino también en otros muchos países. Uno de ellos es Bélgica, que acaba de dar un paso que otros no se atreven a dar: cerrará esta Cámara y concentrará todo el poder en el Parlamento.

La medida, que lleva muchos meses debatiéndose entre las distintas fuerzas políticas pero que ha sido planteada en varias ocasiones en los últimos años, se ha concretado por fin una vez que el Gobierno de coalición, a cuyo frente está el nacionalista flamenco Bart de Wever, ha conseguido concitar los apoyos que necesitaba. Y llegar a este tipo de acuerdos no es nada fácil en un país partido en dos como es Bélgica, con su alma flamenca y su alma valona.

La decisión se fundamente en que se ha considerado que el Senado supone un freno para la aprobación de las decisiones legislativas y un coste extra para los ciudadanos. Según informaron hoy medios locales como la radiotelevisión pública RTBF o el diario Le Soir, la medida requiere una reforma de la Constitución respaldada por dos tercios en la cámara baja, por lo que la coalición de nacionalistas, liberales, humanistas, socialistas y democristianos que gobierna Bélgica necesita recabar también votos de la oposición.

Según trasladó el Ejecutivo a los medios este martes, la coalición ha logrado cosechar esos apoyos, tal y como informa la agencia Efe. La supresión del Senado forma parte del acuerdo de Gobierno en un país con un sistema de monarquía parlamentaria con Cámara de Representantes y Senado, donde el Gobierno es el órgano ejecutivo y las cámaras de diputados y senadores actúan como legisladores.

El Senado belga cuenta con 60 escaños elegidos por los parlamentos regionales y se encarga de examinar y controlar las leyes adoptadas en la Cámara de Representantes, de forma que puede proponer enmiendas o incluso rechazar una nueva ley, pese a que la cámara baja siempre tiene la última palabra.

Hay quienes consideran que el Senado sólo ralentiza los procesos legislativos y además cuesta dinero al contribuyente, en gastos de funcionamiento y salarios de los senadores, mientras que otros creen que una segunda cámara permite disponer del tiempo necesario para analizar a fondo las nuevas leyes, informa Efe.

De llevarse a cabo, una vez reformada la Constitución, sería necesario cesar a todos los senadores ya que las competencias del Senado serían trasladadas íntegramente al Parlamento.