Castigo electoral a los laboristas en las elecciones municipales parciales en Inglaterra

El premier Keir Starmer se enfrentaba a su primera cita con las urnas desde la mayoría absoluta conseguida el verano pasado con las elecciones locales celebradas en parte de Inglaterra. Y el examen no ha ido particularmente bien. El laborismo no remonta. Su victoria en las generales atendió al hartazgo del electorado con los tories tras catorce años en el poder. El plan de Starmer era cosechar poco a poco la confianza con un crecimiento económico tras los caóticos años del Brexit, pero la economía está estancada, la inflación no baja del 2% y el carisma del premier sigue inexistente. El descontento con el establishment ha sido aprovechado por el populista Nigel Farage, cuyo partido de derecha radical, Reform UK, se convirtió ayer en el gran protagonista, dando por acabada la era del bipartidismo. No sólo pone en jaque al laborismo, sino que humilla por completo al partido conservador al convertirse de facto en la nueva oposición.

El premier señaló que los resultados habían sido "decepcionantes", pero cree que su gobierno necesita ir "más lejos y más rápido" para ver el cambio que espera lograr. Por su parte, la líder tory, Kemi Badenoch, quien ya avanzó que estos comicios serían "muy difíciles", se mostró decidida “a recuperar la confianza del público", tarea más que complicada tras la estrepitosa derrota de las últimas generales. En los comicios locales, los conservadores tenían que defender los más de 900 escaños obtenidos en el auge de la popularidad de Boris Johnson tras la pandemia, pero al cierre de esta edición, llevaban perdidos más de 500 -casi los mismos conseguidos desde cero por Reform Uk- superando así incluso los peores pronósticos.

Al cierre de esta edición, el recuento de votos continuaba, pero Reform Uk había ganado ya siete de los 23 consistorios en juego. La formación de Farage se imponía en los consejos de Staffordshire, Lincolnshire, Lancashire, Nottinghamshire, Derbyshire, Durham y Kent, mientras que el resto quedaba sin una mayoría clara. Estos territorios votaron mayoritariamente por el Brexit en el plebiscito de 2016, lo que se interpretó entonces como un voto de castigo para las formaciones tradicionales, especialmente conservadores y laboristas.

El avance de Reform UK en la múltiple cita electoral del jueves confirma que el descontento persiste en estas antiguas áreas industriales, donde triunfó su campaña centrada en el rechazo a la inmigración y a las políticas contra el cambio climático. Desde Durham, Farage advirtió este viernes de que los empleados municipales que trabajen en los departamentos de diversidad, inclusión, igualdad o cambio climático "pueden ir buscando otras carreras profesionales", y avisó de que se acabará el trabajar desde casa.

Por otra parte, se eligieron también seis alcaldías en Inglaterra, de las cuales, en otra gran victoria, Reform UK ganó la de Greater Lincolnshire, de nueva creación, mientras que el laborismo retiene North Tyneside, West of England y Doncaster.

Aunque por ser muy localizadas estas elecciones no necesariamente reflejan el comportamiento del electorado a nivel nacional, los expertos coinciden en que confirman el avance de Reform UK, al que se considera ahora una amenaza política tanto para conservadores como para laboristas, hegemónicos en la historia reciente.

Basándose en los resultados de más de 1100 distritos electorales declarados al cierre de esta edición, la BBC estimó que, si se hubieran celebrado elecciones nacionales el jueves y los lugares donde no hubo elecciones hubieran seguido el mismo comportamiento que los que sí las tuvieron, y si los principales partidos hubieran disputado todos los escaños, Reform Uk se habría impuesto con un 30% de los votos, seguido por laboristas (20%), Liberales Demócratas (17%), Conservadores (15%), Verdes (11%) y otros (7%).

En las elecciones generales del pasado 4 de julio, los laboristas obtuvieron 411 de 650 escaños con un 33,7% del voto nacional; los 'tories' 121 con un 23,7%; 72 diputados los liberaldemócratas con un 12,2% del sufragio. Debido al complejo sistema electoral, Reform UK se hizo sólo con 5 escaños, pese a tener una proporción del voto del 14,3%.