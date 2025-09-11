Charlie Kirk, el icono político de los jóvenes MAGA con millones de seguidores en las redes

En él confió Donald Trump para que atrajera el voto de los jóvenes en las elecciones presidenciales del pasado noviembre, porque Charlie Kirk era uno de los más destacados «influencers» del mundo MAGA (Make America Great Again). Toda una celebridad para las nuevas generaciones que abrazan el conservadurismo, el joven de 31 años solía recorrer los campus universitarios del país, donde suele reinar la política inclinada hacia la izquierda, para debatir con cualquier alumno que estuviera abierto al diálogo. «Demuéstrame que estoy equivocado», se podía leer en la carpa blanca donde estaba cuando le dispararon mortalmente.

Muy crítico con los derechos de las personas transgénero y abierto oponente al aborto, Kirk defendió durante mucho tiempo y en multitud de ocasiones el porte de armas. Una de sus declaraciones más controvertidas fue en 2023, justo después de un tiroteo en una escuela de Nashville (Tennessee) que acabó con la vida de seis personas, incluidos menores. Entonces dijo que las muertes por arma de fuego «valen la pena» con tal de preservar los derechos de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. En su podcast, Kirk defendió la masacre en Gaza y negó que Israel estuviera sometiendo a su gente a la hambruna, culpando únicamente a Hamás de las muertes de inocentes.

Orgulloso desertor universitario, aprobó la secundaria y decidió abandonar su futuro universitario. Con 18 años se dedicó en cuerpo y alma a defender sus ideas a través de su organización Turning Point USA, fundada en junio de 2012 tras la reelección del expresidente demócrata Barack Obama. Lanzó su proyecto gracias al apoyo económico del republicano Foster Friess en un intento de hacer frente a las organizaciones juveniles más progresistas, como MoveOn.org.

Kirk creció en un suburbio acomodado de la ciudad de Chicago y deja tras su muerte una mujer viuda, Erika Kirk, y dos huérfanos, Sarah Rose, de tres años, y un bebé de 15 meses del que no se ha hecho público el nombre. Kirk era muy querido en la familia Trump, se hizo gran amigo del hijo mayor del presidente, y se ganó el beneplácito del líder norteamericano, aunque a veces no comulgaran con las mismas ideas. De hecho, cuando Kirk no apoyó públicamente la idea de Trump de atacar objetivos nucleares en Irán, el mandatario muy crítico con quienes le llevan la contraria, no se enfrentó a él, al menos no públicamente. Kirk le hizo ver que los votantes jóvenes no apoyaban las guerras en el extranjero. «Nadie entendía, ni tenía, mejor que Charlie corazón de la juventud de Estados Unidos», dijo Trump en una publicación en las redes sociales tras conocerse su muerte.