Dos turistas coreanos y uno mexicano desaparecen misteriosamente con un día de diferencia cerca de una cascada en las Islas Feroe

En un suceso que ha desconcertado a las autoridades danesas, tres turistas extranjeros han desaparecido en las Islas Feroe en un intervalo de 24 horas. Todos fueron vistos por última vez cerca de la cascada Bøsdalafossur, una impresionante caída de agua de 30 metros que desemboca directamente en el océano Atlántico.

El 2 de septiembre, las turistas surcoreanas Soo Jung Park y Soo Yeon Park, de 27 y 29 años, respectivamente, fueron vistas por última vez alrededor de las 17:30 en la isla principal del archipiélago. Por su parte, Pedro Enrique Moreno Hentz, un turista mexicano de 68 años, desapareció en la mañana del día siguiente.

Las autoridades han confirmado que los teléfonos móviles de los tres desaparecidos emitieron señales por última vez en las inmediaciones de la cascada Bøsdalafossur. Además, el 4 de septiembre, se encontró la mochila de Pedro Enrique en una isla más al oeste, lo que ha añadido misterio al caso.

Las autoridades locales coordinaron búsquedas en tierra y mar, utilizando embarcaciones, drones y equipos de rescate especializados. Sin embargo, hasta el momento, no se han encontrado rastros de los desaparecidos. El jefe de policía local, Michael Boolsen, señaló que las condiciones del terreno, con acantilados altos, precipitaciones frecuentes y senderos escarpados, dificultan enormemente las operaciones de búsqueda y rescate.

Familiares y amigos de los turistas han viajado a las Islas Feroe para colaborar con las autoridades, mientras se intensifican las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de las desapariciones. La policía ha indicado que retomará las búsquedas si se reciben nuevas pistas y ha instado a la población local a informar cualquier actividad sospechosa o indicio relacionado con los desaparecidos. Por ahora, las desapariciones permanecen sin explicación y las investigaciones continúan en curso.