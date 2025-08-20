China quiere ser la mayor potencia militar del planeta y lo está consiguiendo: aquí está su concepto de "dron supersónico"

Desde hace décadas, los aviones hipersónicos han representado uno de los mayores desafíos de la ingeniería aeroespacial. Mientras que la velocidad extrema promete revolucionar tanto el ámbito militar como el civil, la transición entre diferentes regímenes de vuelo sigue siendo un obstáculo técnico considerable.



Durante años, los diseños convencionales han obligado a elegir entre eficiencia a alta velocidad o control a velocidades menores. Esta limitación ha restringido el desarrollo de aeronaves verdaderamente versátiles capaces de operar eficazmente en todo el espectro de velocidades.



Ahora, investigadores chinos han desarrollado una solución innovadora que podría cambiar definitivamente este panorama. Su propuesta promete combinar la versatilidad operacional con las capacidades hipersónicas de manera completamente nueva.



Alas que se transforman en pleno vuelo para dominar el régimen hipersónico

Científicos de la Universidad Politécnica del Noroeste

las alas roten alrededor de un punto central

Mach 5

las alas se extienden hacia adelante

Las simulaciones computacionales y pruebas en túnel de viento

las fases críticas de transición

Las implicaciones militares

los retos de implementación

los puntos de pivote

Esta investigación forma parte