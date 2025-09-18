Condenada una madre tras dejar morir a su bebé mientras ella estaba de fiesta con una amiga

Una noche de consumo excesivo de alcohol terminó en tragedia en Stoke-on-Trent, una ciudad situada en el condado de Staffordshire, en el centro de Inglaterra.Natasha Birks, madre de la pequeña Rhian Mahoney, ha sido declarada culpable de crueldad infantil tras abandonar a su hija de cinco meses mientras bebía vodka con una amiga en una habitación distinta de la vivienda. El tribunal determinó que Birks no proporcionó la supervisión mínima necesaria para proteger a su bebé, y que su estado de intoxicación le impidió detectar las señales de alerta que podrían haber evitado el desenlace fatal.

Los hechos ocurrieron entre las 4:30 y las 6:30 de la madrugada, cuando la bebé no respondió a su rutina habitual. Birks, en lugar de atenderla, continuó bebiendo, ignorando por completo el estado crítico de su hija. La Fiscalía, representada por Elaine Radway, subrayó que la acusada eligió conscientemente consumir alcohol mientras era la única responsable de una menor completamente dependiente. Aunque no se le imputa haber causado intencionalmente la muerte, su negligencia fue considerada grave y punible.

La audiencia judicial dejó claro que el caso representa una violación profunda del deber de cuidado que todo progenitor debe ejercer. La sentencia, que se dictará en diciembre, podría establecer un precedente sobre las consecuencias penales de la negligencia extrema en el ámbito familiar. La tragedia ha conmocionado a la comunidad local y sirve como un recordatorio doloroso de los riesgos que implica el abandono parental, especialmente cuando se combina con el consumo irresponsable de sustancias.