Creó un perfil falso, la acosó durante meses y le dijo que se suicidara… la acosadora era su propia madre

En los límites de Beal City, Michigan, EE UU, se desarrolló un drama familiar que desafía cualquier lógica emocional. Lauryn Licari y su novio Owen McKenny, dos adolescentes que vivían una relación marcada por el afecto, se vieron atrapados en una pesadilla digital que terminó revelando una traición inimaginable: la acosadora que los atormentaba era la propia madre de Lauryn.

Todo comenzó en octubre de 2020, cuando mensajes anónimos y agresivos empezaron a llegar a sus teléfonos. Lo que parecía una broma pesada se convirtió en una campaña sistemática de hostigamiento. Los textos, cada vez más crueles, buscaban destruir su relación, sembrar inseguridad y generar un ambiente de miedo constante. Las amenazas no tardaron en aparecer, y lo más perturbador fue que la autora no era una desconocida, sino Kendra Licari, madre de Lauryn, una mujer de 44 años con conocimientos tecnológicos que utilizó sus habilidades para manipular, acosar y desestabilizar emocionalmente a su propia hija.

La investigación, liderada por la policía estatal y el FBI, logró rastrear los mensajes hasta Kendra. Lo que descubrieron fue escalofriante: no solo enviaba textos ofensivos, sino que llegó a incitar a Lauryn al suicidio, diciéndole que “saltara de un puente”. Cuando fue confrontada, admitió parcialmente su responsabilidad, aunque intentó minimizar el daño, revelando una complejidad psicológica que dejó a los investigadores perplejos.

El impacto en Lauryn fue devastador. La ruptura con Owen, sumada al acoso constante, la sumergió en una espiral de confusión y dolor. A pesar de todo, Lauryn expresó su deseo de volver a conectar con su madre.