Detenido un hombre que enviaba amenazas a la familia del CEO asesinado por Luigi Mangione: "Merecéis el mismo final"

Un hombre de 40 años de nombre Shane Daley ha sido arrestado por enviar mensajes de voz amenazantes a un familiar de Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare asesinado en diciembre de 2024. Las autoridades han revelado que Daley habría expresado su perturbadora "satisfacción" por la muerte de Thompson, llegando incluso a sugerir que los hijos de la víctima "merecían un final igualmente violento".

Brian Thompson, de 50 años, fue abatido en un ataque en Midtown Manhattan, donde el sospechoso Luigi Mangione presuntamente habría actuado motivado por un profundo desprecio hacia la industria de la salud. Las investigaciones policiales han destacado la brutalidad del crimen y sus implicaciones más amplias.

Han tenido que enfrentarse al duelo a la vez que al ciberacoso

Los mensajes de voz de Daley contenían declaraciones escalofriantes como "Tu [familiar] ha sido abatido porque es un hijo de puta" y "Todos ustedes merecen morir y arder en el infierno", generando una angustia adicional para la familia Thompson, que ya estaba sobrellevando una pérdida trágica.

El Departamento de Justicia ha catalogado la conducta de Daley como "viciosa y escandalosa", subrayando la intencionalidad de su acoso. De ser declarado culpable, Daley podría enfrentar hasta cinco años de prisión, multas por 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada. Asimismo, el FBI ha condenado enérgicamente estas acciones, enfatizando que el acoso busca infligir un daño psicológico adicional a una familia que ya está sufriendo las consecuencias de un asesinato violento.