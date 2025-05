El crimen organizado lleva la violencia a la capital de México

Golpe al corazón de México y de Morena. El asesinato de dos colaboradores cercanos de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, el lunes en Ciudad de México trasladan el foco de la inseguridad de muchas regiones de México a la capital del país, centro del poder político y económico, y tocan directamente a las altas esferas del partido en el Gobierno local y federal, Morena.

Los autores del atentado sabían lo que hacían. Aunque todavía no hay información oficial sobre el móvil del crimen o sospechas sobre quién pudiera estar detrás del ataque directo a la secretaria particular de la alcaldesa de la capital, Ximena Guzmán, y a un asesor, José Muñoz; los criminales escogieron un escenario estratégico.

Al filo de las 7 de la mañana, solo unos minutos antes de que comenzara «la mañanera», la rueda de prensa diaria de la presidenta del Gobierno, Claudia Sheinbaum, los pistoleros acabaron con la vida de Ximena Guzmán cuando se detuvo a recoger a su colega, José Muñoz, en la Calzada Tlalpan, en una de las vías más transitadas de la capital, mientras se dirigían a las oficinas del Gobierno municipal.

Los asesinos sabían que la noticia se difundiría en horario de máxima atención y en boca de una gran portavoz, la propia presidenta, que recibió la noticia por parte de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, justo el día que iban a anunciar avances y progreso en materia de seguridad. Un gran golpe de efecto.

Casi 24 horas después del ataque, Sheinbaum mostró su determinación de que este crimen no quede impune. «Estamos trabajando junto con el gabinete de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo el Gabinete de Seguridad para esclarecer los hechos y llegar a la verdad y a la justicia como es nuestra política en todos los casos en el país».

Sheinbaum mostró su compromiso con su sucesora al frente de la Alcaldía de Ciudad de México. «Decirle a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola, ayer estuve unos minutos con ella, estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola, y que sepa que no está sola, que el Gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco lo está». Ciudad de México es uno de los bastiones de Morena.

Con este atentado salta por los aires la imagen y también la percepción de que la capital de México es un espacio seguro y casi un oasis de seguridad en medio de un país sumido en la violencia por los enfrentamientos entre cárteles y delincuencia organizada.

Los ataques directos a políticos y funcionarios están a la orden del día en la vida pública mexicana, pero no son habituales en Ciudad de México. El precedente más próximo al ataque sufrido a inicios de esta semana fue el atentado que sufrió el entonces secretario de Seguridad local, Omar García Harfuch, y ahora «zar» de la seguridad de Sheinbaum en junio de 2020, hace casi 5 años. En esa ocasión, García Harfuch salvó milagrosamente la vida en un ataque de gran dimensión perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación donde perdieron la vida dos de sus guardaespaldas y una vendedora ambulante.

El ataque en Ciudad de México se produce en un contexto de gran presión por parte de EE UU hacia el Gobierno de México para que combata a los cárteles responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, la Administración de Sheinbaum ha asestado varios golpes importantes a diferentes cárteles en México.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la violencia política en su vecino del sur es «real» y manifestó su deseo de ayudar a México a equiparse y brindarles información en su lucha contra los cárteles. «Tenemos un interés mutuo en México. En esencia, los carteles que operan en México y amenazan al Estado están armados con armas que se compran en EE UU y se envían allí. Queremos ayudar a detener ese flujo», declaró Rubio al anunciar una visita a México las próximas semanas.