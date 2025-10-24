Croacia restablece el servicio militar obligatorio: durará dos meses y los reclutas cobrarán 1.100 euros

El Parlamento de Croacia ha dado 'luz verde' este viernes a una serie de enmiendas para restablecer el servicio militar obligatorio con el objetivo de fortalecer las capacidades de defensa del país en medio de las crecientes amenazas globales y la guerra en Ucrania. "Un conocimiento militar básico es necesario en un contexto de cambiantes circunstancias de seguridad a nivel mundial y de desastres naturales, cada vez más frecuentes, para que los jóvenes puedan protegerse a sí mismos, a su comunidad y, en última instancia, a su patria, ante cualquier amenaza", ha celebrado el ministro de Defensa, Ivan Anusic, en redes sociales.

La medida, que prevé reclutar a unos 4.000 jóvenes al año, ha sido aprobada en el Parlamento con 84 votos a favor, 30 abstenciones y once votos en contra. Se espera que los primeros exámenes médicos se realicen a principios de diciembre para que los reclutas se incorporen a los cuarteles en los primeros días de 2026. "El entrenamiento durará dos meses y cubrirá habilidades militares básicas, desde el manejo de armas personales y el uso de equipo modernos, incluyendo drones, hasta primeros auxilios y fundamentos de defensa personal", ha detallado el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que resalta que los reclutas tendrán derecho a un salario mensual de aproximadamente 1.100 euros netos, según recoge Europa Press.

Las mujeres no estarán sujetas al servicio militar obligatorio, si bien podrán acceder de forma voluntaria a la instrucción básica. De igual forma, los jóvenes que no quieran participar por creencias religiosas o morales podrán ser objetores de conciencia y completar tres meses de servicio civil. La medida también contempla multas de entre 250 y 1.320 euros para quienes, por causas injustificadas, no respondan al reclutamiento. Croacia suspendió el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de unirse a la OTAN. Sin embargo, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades sopesaron la posibilidad de restablecer el reclutamiento obligatorio.