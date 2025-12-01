Degollados otros tres cristianos en Mozambique "por la gracia de Alá"

Nuevo capítulo del genocidio que el Estado Islámico (Daesh, Isis) comete contra los cristianos en África, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta internacional para frenar estos crímenes.

“Con el éxito de Allah, los soldados del Califato capturaron a tres cristianos cerca del pueblo de Intutubui en la región de Ancuabe de Cabo Delgado, Mozambique, y los decapitaron, y toda la alabanza es para Allah”, escriben los yihadistas en sus redes sociales.