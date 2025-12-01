Incertidumbre
Nasralla y Asfura se disputan la victoria en un reñido recuento de votos en las presidenciales de Honduras
El candidato liberal se muestra "muy optimista" ante el avance que ha registrado en las últimas horas
El recuento de votos tras la noche electoral en Honduras revela un empate técnico entre el candidato conservador Nasry Asfura y el liberal Salvador Nasralla. Con el 52,93% de las actas procesadas, Asfura se mantiene en primera posición con el 40,08% de los votos seguido por Nasralla con un 39,67%, consolidando una contienda extremadamente ajustada. En las últimas horas, la ventaja del Asfura ha ido reduciéndose en favor de su rival.
Nasralla afirmó sentirse "muy optimista" y explicó que la diferencia es mínima y confía en que se reducirá a medida que ingresen actas de zonas donde, asegura, su apoyo es mayoritario. Acompañado por su esposa, la diputada Iroska Elvir, y su equipo cercano, el aspirante insistió en que el avance del escrutinio podría modificar el panorama actual. El margen que hoy favorece a Asfura "va a cambiar", matizó.
Cabe recordar que Asfura logró el apoyo de Donald Trump este fin de semana. El presidente de Estados Unidos publicó dos mensajes en sus redes sociales en los que animó a los hondureños a votar por el candidato conservador. "Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. No puedo trabajar con Moncada y los comunistas", dijo el inquilino de la Casa Blanca.
Por su parte, la candidata oficialista Rixi Moncada, que aspiraba a suceder a la presidenta, la progresista Xiomara Castro, se ha quedado muy atrás en el recuento en una tercera posición con el 19,28% de los votos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar