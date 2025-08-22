Despiden a una madre soltera estadounidense que se volvió viral por dirigir un Burger King sola

Nykia Hamilton, una madre soltera de 25 años de West Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de compromiso profesional tras un video viral que mostraba su extraordinario desempeño en un Burger King. Su historia captó la atención nacional por su capacidad para gestionar prácticamente sola un restaurante entero.

El 8 de agosto, Hamilton compartió una noticia desgarradora: había sido despedida de su trabajo por problemas de asistencia, directamente relacionados con el cuidado de sus hijos.

Un día en la vida de Nykia

La joven madre no solo atendía pedidos, sino que también realizaba múltiples tareas simultáneamente: cocina, atención al cliente, limpieza del autoservicio, todo durante extensas jornadas de más de doce horas.

Hamilton explicó que la falta de personal y la renuncia de un compañero la obligaban con frecuencia a gestionar el restaurante completamente sola. Sus declaraciones exponían un problema sistémico: la escasez de trabajadores y la excesiva presión sobre los empleados.

A pesar de su despido, la comunidad respondió con un impresionante mensaje de solidaridad. Numerosos comentarios en redes sociales destacaban su increíble ética de trabajo y la injusticia de su situación. La campaña de GoFundMe que inició recibió más de 86.000 dólares en donaciones.