Destapan la millonaria conexión entre Europa y la enigmática 'flota fantasma' de Putin

Desde el inicio de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Rusia ha sido objeto de numerosas sanciones económicas y diplomáticas, impuestas por organismos y países de todo el mundo, con el fin de castigar al país agresor y tratar de socavar su capacidad para continuar con la contienda. Entre los organismos que han adoptado medidas en este sentido se encuentra la Unión Europea, que ha sancionado a cerca de 2.400 personas y entidades.

A pesar de las numerosas medidas adoptadas por la comunidad internacional contra Rusia, lo cierto es que su eficacia ha demostrado ser limitada. Moscú ha logrado eludir gran parte de estas sanciones recurriendo a mecanismos como la conocida 'flota en la sombra', conformada por cientos de embarcaciones que bajo distintas banderas, le han permitido comercializar su petróleo, material militar e incluso aquellas mercancías a las que no se le permite acceder a través de vías comunes, entre otros aspectos.

La flota en la sombra ha permanecido activa durante años, aunque su presencia en las aguas de todo el mundo se ha intensificado a raíz de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas como consecuencia de la misma. Según apunta Associated Press, los petroleros que conforman esta flota son comprados de segunda mano por entidades opacas domiciliadas en países que no aplican sanciones, como los Emiratos Árabes Unidos. Estas embarcaciones logran eludir los controles al evitar aproximarse a puertos occidentales. No obstante, una nueva investigación ha revelado que parte de estas, podrían proceder de países europeos.

Barcos con origen europeo

Según destapa el proyecto Follow the Money, al menos un tercio de las embarcaciones que conforman la flota fantasma, es decir, unos 230 petroleros de los 600 que el Instituto de Investigación Independiente Kyiv School of Economics (KSE) calcula que siguen en activo, habrían pertenecido a armadores de países occidentales. Estas navieras vendieron las embarcaciones a Rusia por un precio inusualmente elevado, llegando a embolsarse, como apunta el medio citado, un total de 6.000 millones de dólares por unos petroleros que originalmente habrían sido vendidos como chatarra.

En este negocio estarían involucradas en su mayoría empresas griegas, aunque también se han identificado compañías británicas, alemanas y noruegas. Así, se especula que, desde el inicio del conflicto, Moscú habría generado más de 800.000 millones de euros con la actividad de la flota en la sombra, a pesar de que, a finales de 2023, la Unión Europea prohibió la venta directa de embarcaciones a empresas rusas y los países del G7 optaron por limitar el precio del petróleo ruso a finales de 2022.