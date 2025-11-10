Encarcelados los mineros de oro mauritanos que atacaron a miembros del Frente Polisario

Las autoridades mauritanas han ordenado la detención de nueve mineros de oro acusados ​​de atacar una posición controlada por elementos armados del Polisario en la región de Mijek, al este del Muro de Arena. Otros dos mineros han sido puestos en libertad provisional, según un medio de comunicación dela zona.

Los hechos se remontan al 30 de octubre, cuando este grupo de mineros atacó una posición del Polisario y se apoderó de armas del movimiento. Posteriormente, lograron regresar a territorio mauritano. Se cree que este ataque fue una represalia por el secuestro , semanas antes, de mineros mauritanos por parte de miembros armados del Polisario mientras se encontraban en suelo mauritano.

Sin embargo, el ejército de Nuakchot no ha detenido a ninguno de los secuestradores, y los tribunales no han emitido ninguna orden de arresto internacional contra ellos. "Este trato discriminatorio genera interrogantes en Mauritania, especialmente dado que miembros del Polisario siguen cruzando ilegalmente su territorio para perpetrar ataques contra posiciones de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) marroquíes o contra objetivos civiles en las regiones de Mahbes y Es-Smara, al oeste del Muro de Arena", subrayan medios marroquíes..