Erdogan firma el tratado de adhesión de Turquía a la OTAN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, firmó el jueves por la tarde el tratado de adhesión de Suecia a la OTAN, lo que completa el proceso de confirmación de Turquía. El martes, el Parlamento turco ya había votado a favor de la candidatura sueca a la alianza de defensa. El documento de ratificación debe enviarse ahora al Departamento de Estado de EE UU en Washington, depositario del Tratado del Atlántico Norte de 1949.

"Damos la bienvenida a la ratificación por parte de Turquía de la solicitud de Suecia a la OTAN. Ahora hemos alcanzado un hito decisivo en el camino hacia la membresía plena en la OTAN", celebró a través de X (antiguo Twitter) Ulf Kristersson, primer ministro sueco.

Según la ley turca, Erdogan tenía dos semanas para firmar la solicitud. Sin embargo, existía la preocupación de que posiblemente llevaría más tiempo, especialmente después de muchos viajes en el largo proceso. Pero, según el experto en Turquía Paul Levin, el anuncio no es particularmente sorprendente. "Sería muy extraño que Erdogan no firmara la ley que él mismo presentó al Parlamento", declaró a la televisión pública sueca SVT.

El único país que aún no ha aprobado a Suecia como miembro de la OTAN es Hungría. Su Parlamento no retoma hasta finales de febrero sus sesiones y no hay una fecha fija para una posible votación sobre la solicitud del país nórdico. La oposición, por el contrario, ha exigido que el Parlamento se convoque antes de esa fecha. Pero es incierto si dicha reunión se llevará a cabo o no. Durante el jueves, el presidente del Legislativo magiar afirmó que "no tienen ninguna urgencia particular".

El primer ministro, Viktor Orbán invitó, esta semana a Kristersson a "negociar", a lo que respondió a su vez el primer ministro que pueden reunirse en Bruselas durante el Consejo Europeo de la próxima semana.