Escándalo en las ambulancias de Reino Unido: dos trabajadores, sospechosos de seis muertes

La Policía de Wiltshire ha detenido a un paramédico de aproximadamente 30 años y a una asistente de 59, ambos vinculados a la estación de ambulancias de Trowbridge. Los profesionales fueron arrestados tras una exhaustiva investigación que comenzó con una denuncia inicial.

Las pesquisas revelan que el varón enfrenta seis cargos de homicidio por negligencia grave y cuatro adicionales por maltrato o abandono doloso. El South Western Ambulance Service confirmó la suspensión de ambos trabajadores y remitió el caso inmediatamente a las autoridades competentes.

El detective inspector jefe Phil Walker ha enfatizado que la prioridad actual es esclarecer los hechos y brindar apoyo a las familias de las víctimas. La investigación, calificada como "mayor" por la policía, continúa en proceso mientras se reúnen y analizan las pruebas pertinentes.

El Trust ha querido tranquilizar a la población, señalando que se trata de un incidente aislado y que su último informe de la Care Quality Commission los calificaba como un servicio "good". Asimismo, han instado a la ciudadanía a mantener la confianza en el servicio de emergencias.

Tanto la policía como el South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust han optado por la discreción, limitando los comentarios públicos debido a la complejidad del caso. Los dos trabajadores permanecen en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.

Un elemento crucial es que uno de los empleados inicialmente suspendidos ya no forma parte de la plantilla. La investigación se mantiene en curso, con la promesa de ampliar la información cuando sea procedente y respetando la privacidad de las familias afectadas.