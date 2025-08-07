Los escoltas de JD Vance subieron el nivel del agua de un río para que el vicepresidente de EE UU pudiese pasear en piragua por su cumpleaños

El cumpleaños número 41 del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desató una inesperada polémica luego de que su equipo de seguridad solicitara al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un aumento temporal del caudal del río Little Miami, en Ohio. La petición tenía como objetivo garantizar condiciones óptimas para un paseo en piragua con su familia, celebrado el 2 de agosto de 2025.

La maniobra consistió en liberar agua desde el lago Caesar Creek hacia el río, lo que permitió una navegación más estable para las embarcaciones de emergencia y el personal de protección del vicepresidente. Aunque la solicitud fue presentada como una medida de seguridad, el carácter privado del evento generó críticas inmediatas.

Voces desde distintos sectores cuestionaron el uso de infraestructura pública para un fin personal, señalando que el incremento del caudal alteró temporalmente el ecosistema fluvial y provocó interrupciones en el tráfico local debido al despliegue de vehículos oficiales en varios puentes. El episodio recordó precedentes como el de Al Gore en 1999, cuando se liberaron miles de millones de galones de agua en el río Connecticut para una excursión similar.

El Servicio Secreto defendió la decisión, alegando que se actuó conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales de Ohio. Por su parte, el Cuerpo de Ingenieros aseguró que la modificación no causó daños aguas abajo y que se notificó previamente a las autoridades pertinentes.

No obstante, el silencio de la oficina del vicepresidente ante la gran cantidad de comentarios ha contribuido a alimentar la especulación sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en la gestión de eventos privados vinculados a figuras del poder.