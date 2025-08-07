Un adolescente asesina a tiros a sus padres, avisa a la policía y se va a rezar tras cometer el crimen

Tras una llamada al 911, Trevor Lee, un joven de Middleburg, Florida, ha confesado haber disparado a sus padres este 4 de agosto, lo que le ha supuesto quedar bajo custodia policial. La llamada ha revelado momentos dramáticos cuando Trevor, desde una iglesia local, ha solicitado oraciones a la operadora de emergencias.

Las autoridades del Condado de Clay habían respondido a un reporte de disparos en la residencia familiar, donde han encontrado sin vida a David Lee, de 44 años, y Brandi Smith, de 45 años. El adolescente ha admitido haber disparado a sus padres y se encontraba esperando la llegada de las autoridades en el interior del templo. La operadora ha mantenido una conversación empática con el joven, intentando contenerlo hasta la llegada de los agentes. Trevor ha mencionado haber vaciado sus bolsillos y dejado su mochila apartada, permaneciendo en el centro de la iglesia.

Los hechos aún están siendo investigados

Las autoridades han clasificado el evento como un incidente doméstico aislado, descartando cualquier amenaza adicional para la comunidad. Los detalles específicos del caso permanecen bajo reserva mientras se desarrollan los procedimientos judiciales.

Los investigadores aún no han esclarecido completamente las motivaciones que condujeron a este trágico desenlace. La hipótesis inicial apunta a un desacuerdo familiar que ha derivado en violencia extrema. Además, han manifestado que no existe riesgo para la seguridad pública, aunque el impacto en la comunidad ha sido grande. La investigación continuará para determinar los factores que condujeron a este lamentable acontecimiento.