El Estado Islámico decapita a otros dos cristianos en Mozambique

"Con el éxito de Alá, el miércoles pasado, los soldados del Califato capturaron a doscristianos en la aldea de Machaya, en la

región de Macomia, Mozambique, y los decapitaron, y toda la alabanza es para Alá". No por repetido resulta menos horripilante el anuncio del estado Islámico (Daesh, Isis), que continúa con su genocidio. Debería producirse algún tipo de reacción internacional, pero eso es como predicar en el desierto, mientras los yihadistas siguen con su estrategia dee sembra el terror y el miedo.

Fueron precisamente una serie de denuncias las aque llevaron a Al Qaeda a abandonar esta práctica, tras la difusió n del vídeo en el que se contemplaba la decapitación del periodista estadounidense Daniel Pearl por el miembro dl grupo Khalid Sheikh Mohammed en Pakistán

Sin embargo, grupos en Irak liderados por Abu Musab al-Zarqawi, Tawhid y Jihad y luego ISIS, continuaron la prácticaUno de los asesinatos más publicitados de este individuo fue el del estadounidense Nick Berg.

Esto no significa que otras formaas de asesinato, que practican los distintos grupos yihadistas resten gravedad a los crímenes que cometen. El Estado islámico lo mantiene porque sabe que la difusión de las imágenes causa terror en las potenciales víctimas futuras, que optan por abandonar sus territorios y pertenencias, uno de los grandes objetivos de los criminales.