Estados Unidos acuerda la venta a Marruecos de lanzamisiles antiaéreos Stinger

Estados Unidos ha anunciado la aprobación de la venta de hasta 600 misiles antiaéreos Stinger y equipo relacionado (bloque FIM-92K) a Marruecos por 825 millones de dólares. Esta venta propuesta apoyará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que sigue siendo una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en el norte de África, según una declaración de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos.

«Esta propuesta de venta mejorará la capacidad de Marruecos para hacer frente a las amenazas actuales y futuras. Marruecos pretende utilizar estos equipos y servicios de defensa para modernizar sus fuerzas armadas y ampliar sus opciones de defensa aérea de corto alcance», agrega. "Este acuerdo con Marruecos contribuirá a los objetivos del ejército marroquí de modernizar sus capacidades y mejorar la interoperabilidad con Estados Unidos y otros aliados"..

La agencia afirmó que esta venta propuesta no requerirá la asignación de ningún personal o contratista adicional del gobierno de EE. UU. al Reino de Marruecos, y no habrá ningún impacto adverso en la preparación para la defensa de EE. UU. como resultado de esta venta propuesta. La propuesta de venta de este equipo y apoyo no alterará el equilibrio militar básico en la región, señala. La venta debe ser ratificada por el Congreso estadounidense.