Volodimir Zelenski: “Las banderas ucranianas están regresando a los lugares que les corresponde”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al igual que otras autoridades ucranianas no da detalles sobre las operaciones del Ejército sobre el terreno y se limita a confirmar que se están produciendo intensos combates en una situación volátil y dinámica propia de una guerra. No obstante las observaciones de los expertos militares sugieren que Ucrania ha podido hacer progresos en la contraofensiva en Jersón, pero no se espera un avance rápido y fácil, ya que es probable que las bajas sean altas en los ambos ejércitos.

Reportedly, the Ukrainian military entered Vysokopillia in Kherson Oblast. pic.twitter.com/yWUw0g5tAU — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 4, 2022

Este domingo se publicó en las redes sociales una fotografía, confirmada por geolocalizador, en la que se puede a ver a soldados ucranianos izando la bandera nacional en Vysokopollia, en la región de Jersón. En otra publicación de vídeo, efectivos de varias unidades militares ucranianas afirman que han liberado la aldea de Ozerne cerca de Lyman en el oblast de Donetsk, lo que demuestra que la ofensiva ucraniana puede no estar limitada a las áreas del sur.

Las estimaciones de las pérdidas rusas, publicadas por el Estado Mayor del Ejército ucraniano, apuntan numerosas bajas entre el Ejército ruso en los últimos días. Según estas fuentes, 450 soldados rusos murieron en un día, con el número total de muertos de 50.000 desde el comienzo de la invasión en febrero. Un día antes, Ucrania informó que había destruido 45 tanques rusos, unos números de destrucción que no se veían desde las primeras semanas de la invasión.

La falta de transparencia o opacidad del del Ejército ucraniano puede estar relacionada con la situación dinámica en la línea del frente con Rusia que aún tiene superioridad en artillería, aviación y cantidad de equipo militar. El alcance de las pérdidas entre el Ejército ruso se confirma con las publicaciones en redes sociales de militares rusos, como Igor Strelkov, ex soldado y paramilitar, que participó en la primera invasión rusa de Donbás en 2014. Strelkov asegura que Ucrania pudo establecer paridad en la potencia de fuego de sus múltiples lanzacohetes mientras Rusia carecía de infantería para poder iniciar una contraofensiva.

El experto ucraniano Mykola Bielieskov subraya que la contraofensiva ucraniana ocurre sin que el Gobierno de Kyiv tenga suficientes armas pesadas. Sin embargo, señala que el Ejército se ha estado preparando el tiempo suficiente para lanzar la ofensiva y que probablemente Estados Unidos le proporcionó una cantidad adicional de municiones de antemano.

Según fuentes militares ucranianas, Rusia llevó a cabo 14 ataques con misiles y 15 ataques aéreos contra Ucrania este domingo. El número total de misiles de larga distancia rusos lanzados en más de 6 meses de la invasión ha llegado a 3.500. En la actualidad, la defensa aérea ucraniana es capaz de derribar del 50 al 70% de los misiles, lo que sería un logro puesto que sus sistemas de defensa aérea están relativamente viejos. Si bien son efectivos contra la aviación de Rusia, no son tan buenos para interceptar misiles modernos que pueden cambiar sus trayectorias varias veces o viajar muy bajo para evitar ser detectados por los radares.

Más barcos con cereales

Por otra parte, trece barcos con cereales ucranianos partieron ayer de los tres puertos ucranianos del Mar Negro que participan en la iniciativa respaldada por la ONU para garantizar que los productos agrícolas lleguen a los mercados mundiales de alimentos. Según Ucrania, los barcos tienen más de 220.000 toneladas de grano a bordo y se dirigen a ocho países. En general, 86 barcos ya partieron hacia 19 países con alrededor de 2 millones de toneladas de grano ucraniano como parte de la iniciativa.

Mientras tanto, en Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró ayer que la “operación militar” iba de acuerdo al plan y “se alcanzarán todos sus objetivos”. Mencionó que Rusia estaba lista para negociar con Zelenski para asegurarse de que aceptara “todas las demandas de Rusia.”

En los últimos días, vehículos militares del recién creado tercer cuerpo militar ruso con cerca de 10.000 efectivos fueron avistados en Crimea mientras Rusia busca aumentar sus tropas en Ucrania sin depender de una movilización masiva. Sin embargo, el representante de la inteligencia militar ucraniana, Vadym Skibitskyi, asegura que llevaría mucho tiempo dotar de personal completo a la unidad, mientras que alrededor del 40% de su equipo militar no esta operativo después de pasar muchos años sin usarse.