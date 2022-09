“Occidente debe suministrar armas pesadas a Ucrania para recuperar Jersón”

La batalla por la región de Jersón, al sur de Ucrania y una de las primeras ciudades que arrebató Moscú a Kyiv, ha comenzado aunque el analista Maksym Yali Ucrani asegura que todavía no se está operando con total intensidad. Conversamos con Yali Ucrani para ver por qué es una ofensiva tan decisiva para la guerra de Ucrania y si puede Jersón cambiar el curso de este conflicto armado.

¿Puede la batalla de Jersón cambiar el curso de la guerra?, ¿por qué es una batalla tan decisiva?

La batalla de Jersón puede cambiar el curso de la guerra porque psicológicamente supondría una derrota significativa para los soldados desplegados en el sur de Ucrania. La pérdida de Jersón podría, además, provocar malestar dentro de la misma Rusia puesto que la propaganda rusa solamente habla de victorias. Los rusos que apoyan la guerra no están bien informados sobre lo que ocurre sobre el terreno y para ellos sería un shock ver que su Ejército no siempre gana. No obstante habría que puntualizar que la batalla de Jersón todavía no ha empezado. Estamos ahora mismo presenciando ataques tácticos, a modo de preparación para la ofensiva ucraniana.

¿Deben los países occidentales suministrar armas pesadas a Ucrania para hacer frente a esta batalla crucial?

Ucrania cada vez está convirtiéndose en un país más dependiente de la asistencia económica y militar de Occidente. Los líderes europeos deben entender que no es una guerra sólo contra Ucrania es una guerra contra Europa y el mundo libre. Uno de los objetivos de este conflicto es minar la unidad del proyecto europeo provocando una crisis energética, alimentaria y patrocinando partidos políticos de izquierda y derecha que participen en estas divisiones. Occidente debe suministrar armas pesadas a Kyiv.

¿Puede Rusia verse tentada en utilizar armas no convencionales para doblegar al Ejército ucraniano y terminar con el conflicto armado?

El riesgo de que Rusia utilice armas no convencionales no es todavía muy alto en este momento de la guerra. El chantaje no solo a Ucrania sino al resto del mundo lo está haciendo Rusia con la central nuclear de Zaporiyia, es la planta más grande de Europa y Rusia ha continuado bombardeando objetivos cerca de sus instalaciones. Incluso los expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que han visitado la central esta semana, han visto como los misiles impactan en los alrededores de la planta. Rusia está utilizando esta baza y mientras la batalla no se encuentre en un punto decisivo Moscú no va a recurrir a las armas no convencionales.

¿Plantear como hace el presidente Volodimir Zelenski la recuperación de la península de Crimea anexionada por Rusia en 2014 es un objetivo realista?

Crimea puede recuperarse si Occidente proporciona a Ucrania las armas necesarias. El presidente de EE UU, Joe Biden, ha prometido suministrar más sistemas de misiles como los Himars. Necesitamos proyectiles de largo alcance. El ex presidente Dimitri Medevev ha amenazado con un apocalipsis nuclear si el Ejército ucraniano trata de recuperar Crimea pero a pesar de los avances de las tropas locales no se han cumplido las amenazas. No obstante la prioridad de Ucrania es recuperar los territorios ocupados del este y el sur del país. Una vez que se haya vuelto al status quo anterior al 23 de febrero se podrá plantear una ofensiva para recuperar la península. Los ucranianos presionarán al presidente Zelenski para que lo haga.