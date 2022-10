El Parlamento de Suecia elige al conservador Ulf Kristersson nuevo primer ministro

No hubo sorpresas. Cinco semanas después de las elecciones, el “Riksdag” (Parlamento) acaba de investir al conservador Ulf Kristersson como nuevo primer ministro sueco con 176 votos a favor y 173 en contra. El líder del Partido Moderado encabezará un Gobierno en minoría con cristianodemócratas y liberales con el apoyo externo de la ultraderecha.

Tras su investidura, Kristersson comparecerá mañana a las 9:30 ante el Parlamento para desgranar su programa de Gobierno, que prevé un endurecimiento de las políticas de inmigración y asilo para contentar a su socios ultras, que fueron los segundos más votados (20,5%) detrás de los socialdemócratas (30,3%) en las elecciones del 11 de septiembre. Posteriormente, a la una de la tarde, está previsto que el primer ministro acuda al Palacio Real para celebrar su primer Consejo de Ministros con el rey Carlos XVI Gustavo.

“Me siento muy bien, estoy agradecido y feliz por la confianza que he recibido del Riksdag y también visiblemente honrado por la tarea que tenemos por delante”, declaró Kristersson tras la votación en su primera declaración como primer ministro sueco. “Haremos todo lo más pronto que podamos, pero se requiere un Gobierno que esté instalado antes de que se puedan tomar decisiones”, advirtió el líder conservador.

La mayor coalición que amenaza a la nueva coalición proviene de uno de sus socios, el Partido Liberal, dividido internamente por un inédito pacto con los ultraderechistas Demócratas Suecos (SD). Este lunes todos los diputados han respetado la disciplina de voto y han votado a favor de Kirstersson, pero solo con que dos de los 16 parlamentarios liberales voten en contra a lo largo de la legislatura dejarían al Gobierno en minoría en la Cámara.

De ahí que el nuevo primer ministro reconociera que “hay muchas cosas que están fuera del acuerdo en la política sueca y se puede esperar que sucedan cosas durante cuatro años que están fuera del acuerdo”. “Mi actitud será colaboraciones tan amplias como sea posible”, prometió.

Por su parte, en su discurso antes de la votación, el líder ultra, Jimmie Akesson, insistió en que los partidos del bloque de derechas habían recibido el mandato del electorado para gobernar. “No somos nosotros mismos los que estamos dando influencia a los partidos, son los votantes”, dijo. “Hablaron y votaron por aquellos que creen que tienen las mejores respuestas a los problemas [que enfrenta Suecia]. Y es de acuerdo a este resultado, que los partidos pueden imponer sus políticas”, aseguró.

Desde la oposición, la líder parlamentaria del Partido Socialdemócrata, Lena Hallengren, criticó que el nuevo Gobierno no haya presentado soluciones a los principales problemas que afronta Suecia. “Lo que ha presentado este Gobierno hasta ahora no es una respuesta ni a la segregación, ni al clima, ni al empleo, ni al bienestar”, lamentó. “Si vas a marcar una agenda para los próximos cuatro años, no puedes olvidar el bienestar o la amenaza climática que existe”, explicó.