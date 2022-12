Ucrania teme que Rusia intente lanzar una ofensiva a gran escala en los primeros meses de 2023

Fuentes del Gobierno ucrniano aseguran que Rusia podría intentar lanzar una ofensiva a gran escala en los primeros meses de 2023. Así, según aseguró el pasado martes el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, indicadores como los esfuerzos de movilización rusos, el anuncio del servicio militar obligatorio y el movimiento de armamento pesado sugieren que Moscú puede estar preparándose para una ofensiva a gran escala en enero y febrero de 2023.

La declaración de Kuleba encaja con la evaluación a largo plazo del Instituto for the Study of War (ISW), el think tank estadounidense sin ánimo de lucro especializado en el análisis militar, que pronostica que los meses de invierno aumentarán el ritmo de las operaciones en ambos lados y que las condiciones en el terreno en toda Ucrania probablemente serán propicias para las operaciones ofensivas.

Las fuerzas rusas podrían relanzar más fácilmente las operaciones ofensivas a lo largo de dos ejes principales de avance en los próximos meses: por un lado por la frontera entre Jarkiv y Lugansk en el noreste de Ucrania, o en el Óblast de Donetsk, por otro.

Las tropas rusas parecen estar trasladando equipos pesados desde las áreas de retaguardia en la región de Lugansk a áreas cercanas a la actual línea de frente a lo largo de la frontera entre Jarkiv y el Óblast de Lugansk y han remodelado y consolidado su agrupación de fuerzas a lo largo de esta línea, como informó recientemente ISW.

Fuentes ucranianas y rusas informaron recientemente de que las tropas rusas están realizando operaciones ofensivas limitadas a lo largo de esta línea, particularmente para recuperar las posiciones perdidas al oeste de Kreminna. Una reciente caída de las temperaturas en esta área a niveles constantes por debajo del punto de congelación ha permitido que el suelo se solidifique, lo que probablemente establezca las condiciones para aumentar el ritmo de las operaciones ofensivas.

La fuerza de combate rusa liberada tras la retirada de la orilla oeste (derecha) del óblast de Jersón se ha redesplegado en varias áreas del Donbas, reforzado además por reservistas movilizados. Las fuerzas rusas también pueden esperar lanzar una ofensiva en el oeste de la región de Donetsk para aprovechar los avances marginales realizados en el área de Vuhledar-Pavlivka en noviembre.

ISW continúa evaluando que las fuerzas rusas buscan completar la captura de la totalidad del Óblast de Donetsk, y las futuras ofensivas potenciales en el de Donetsk occidental pueden estar destinadas a complementar las campañas ofensivas en curso en las afueras occidentales de la ciudad de Donetsk y alrededor de Bajmut para lograr este objetivo territorial más amplio.

Sin embargo, a pesar del potencial de nuevas operaciones ofensivas, ISW continúa evaluando que la capacidad de combate rusa sigue degradada y que es muy poco probable que sus tropas puedan tomar territorio estratégicamente significativo en los próximos meses.

Los comandantes militares ucranianos no ocultan el hecho de que la situación es especialmente complicada cerca de Bajmut. La ciudad se ha convertido en el punto focal de los ataques rusos en los últimos meses. Imágenes espeluznantes con decenas de cuerpos frente a ametralladoras, trincheras embarradas y bosques enteros talados por proyectiles recuerdan las peores pesadillas de la Primera Guerra Mundial.

Situación en la zona de Bajmut FOTO: T. Nieto

Ucrania había logrado anteriormente expulsar al enemigo de la ciudad, pero los rusos ahora disfrutan de una superioridad numérica debido a la afluencia tanto de los rusos recién movilizados como de los presos reclutados por el grupo mercenario “Wagner”. Kuzyk dice que Rusia tiene una ventaja en artillería con el área cerca de Bajmut que ofrece pocas opciones para que los ucranianos establezcan posiciones relativamente seguras. Los ucranianos no pueden responder con fuego de artillería de la misma intensidad, especialmente porque Rusia emplea tácticas de pequeños grupos de ataque.

“Se dividen en grupos de unas 10 personas y se acercan a nuestra posición donde se unen en grupos más grandes justo antes de los ataques frontales”, explica Kuzyk. Todavía dice que Ucrania logra infligir grandes pérdidas a los rusos, pero algunas de las unidades habían comenzado a retirarse ligeramente debido a la presión.

“Las condiciones son muy difíciles con muchos soldados que sufren de enfermedades respiratorias por estar todo el tiempo en el frío”, dijo el comandante militar. Las imágenes y vídeos de la línea del frente muestran a los soldados ucranianos tratando de mantenerse alegres mientras intentan obtener al menos algo de calor con velas o pequeños fuegos. Puede ser peligroso ya que el calor puede revelar sus posiciones al enemigo equipado con dispositivos de visión térmica. Tampoco quedan bosques para esconderse mejor.

El combate es dinámico por lo que los soldados apenas tienen tiempo para atrincherarse y establecer sus posiciones. Su movilidad es limitada ya que los tanques, no solo los autos, se atascan en el lodo. En tales condiciones, ningún bando puede lograr ningún progreso significativo, pero el combate es brutal de todos modos.