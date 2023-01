Erdogan exige más extradiciones a Suecia para dar luz verde a su adhesión a la OTAN

Turquía aumenta sus exigencias para desbloquear la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, que ha recibido el visto bueno de 28 de los 30 socios de la Alianza Atlántica. Durante un discurso el domingo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, elevó a 130 el número de extradiciones exigidas, frente a las 73 de las que se hablaba hasta ahora.

“En primer lugar, tienen que extraditar a casi 130 terroristas para que sus solicitudes pasen por el Parlamento. Desafortunadamente, aún no lo han hecho”, aseguró Erdogan en un mitin en la ciudad de Mugla, en el suroeste de Turquía, según informa la agencia de noticias turca Anatolia, el diario oficialista “Daily Sabah” y TRT World , un canal de televisión criticado por ser una herramienta de propaganda del presidente.

Este lunes, durante una rueda de prensa en Estocolmo junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el primer ministro sueco, Ulf Krsitersson, recordó que la concesión o no de las extradiciones dependne de la Justicia. “Suecia tiene legislación sobre extradiciones y nos atenemos a ella. Hay demandas de Turquía, se prueban en la forma en que se deben probar y eso no es nada nuevo”, explicó.

Desde que un muñeco parecido a Erdogan fue colgado frente al Ayuntamiento de Estocolmo el jueves pasado durante una manifestación, la relación bilateral entre ambos países es bastante tensa. Ahora el Ministerio Público sueco anuncia que no se iniciará ninguna investigación previa sobre el hecho aludiendo a la libertad de expresión. “Recibí el caso como difamación, pero no pensé que pudiera equivaler a difamación. Por lo tanto, decidí no iniciar una investigación preliminar”, explicó el fiscal Lucas Eriksson a “Aftonbladet”.

Desde Ankara, en cambio, no se dan por satisfechos. Un portavoz de Erdogan exigió que los responsables del incidente rindan cuentas. Los fiscales turcos también han abierto una investigación sobre el incidente de Estocolmo para determinar si puede tratarse de un delito.

En medio de unas negociaciones bilaterales en las que el acuerdo aún parece lejano, el muñeco ahorcado de Erdogan no es el único motivo de malestar para Turquía. El Gobierno sueco acaba de rechazar la solicitud de extradición de cuatro ciudadanos turcos. Todos ellos están incluidos en las listas de personas a las que el presidente Erdogan y Turquía quieren extraditar que aparecen publicadas frecuentemente en los medios turcos.

Durante su rueda de prensa, Kristersson no puedo ocultar su frustración por el hecho de que el Gobierno no pueda precisar cuándo Suecia podrá ser socia de pleno de derecho de la OTAN, un paso histórico que, de la mano de Finlandia, tomó por el clima de inseguridad creado por Rusia tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de año pasado.

“Ha habido muchas incógnitas hasta el momento, pero estoy convencido de que antes o después seremos miembros. Estoy seguro tanto en cuanto Suecia y Finlandia están haciendo exactamente lo que prometimos hacer y nos comprometimos en el memorándum” firmado por Helsinki, Estocolmo y Ankara en la cumbre de la OTAN de Madrid celebrada el pasado junio en Madrid.

“Lo esperamos lo antes posible, es la única respuesta posible. Todo el mundo respeta la ratificación del resto de aliados y todos nos damos cuenta de que la decisión es solo de Turquía”, ha valorado el primer ministro sueco.

Dado que el Parlamento turco suspenderá sus sesiones un mes y medio antes de las elecciones generales de junio, el margen temporal para que Suecia y Finlandia logren el plácet de Ankara ratifique su ingreso a la OTAN se reduce al primer trimestre de este año. Sin embargo, Erdogan ya ha mostrado su voluntad de prolongar el debate mientras mantiene su chantaje a Estocolmo y Helsinki.