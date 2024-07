La UE desautoriza a Orban en su viaje a Moscú: “El apaciguamiento no detendrá a Putin”

La Unión Europea ha acogido con desconcierto y enfado la visita sorpresa del primer ministro húngaro, Viktor Orban, a Moscú. Como un coro de voces afinadas, los representantes comunitarios se han apresurado a aclarar que este viaje no se ha realizado en nombre de los Veintisiete, a pesar de que durante este semestre Hungría ostenta la presidencia rotatoria europea, y que se trata de una iniciativa de carácter bilateral.

Los portavoces comunitarios explican que Orban en ningún momento les puso en conocimiento sobre sus planes, mientras que el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg asegura que sí lo hizo, aunque también niega que esté actuando en representación de la Alianza.

“El primer ministro húngaro Viktor Orban está visitando Moscú. El apaciguamiento no detendrá a Putin. Solo la unidad y la determinación allanarán el camino hacia un paz amplia, justa y duradera en Ucrania”, ha asegurado este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Cuando el viaje de Orban todavía no se había confirmado, el presidente del Consejo, Charles Michel, también se apresuró a puntualizar que el mandatario húngaro no contaba con la aquiescencia del resto de los socios y que, por lo tanto, no acudía a esta cita en representación del club comunitario.

Orban lleva obstaculizando la ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la contienda, pero este movimiento escuece especialmente en la capital comunitaria ya que se ha producido en el marco de la presidencia rotatoria, tan sólo cinco días después de su comienzo, y la misma semana en la que ha tenido lugar la visita a Volodímir Zelenski. La imagen de Orban como un intermediario que está negociando la paz entre las partes solivianta al Ejecutivo comunitario. En su visita a Kiev, el primer ministro húngaro no prometió más ayuda sino que pidió a Zelenski un alto el fuego que derive en conversaciones de paz. “La presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE. El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se pueden celebrar debates sobre Ucrania sin Ucrania”, ha asegurado también Michel.

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha resaltado mediante un comunicado que la posición de la UE respecto a la guerra de Ucrania “excluye los contactos oficiales entre la UE y el presidente Putin. Por tanto, el primer ministro húngaro no representa a la UE de ninguna manera”.