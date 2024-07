Orban reivindica su papel de pacificador pro Putin en su visita al Kremlin

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, volvía a Moscú casi dos años después de su última visita. Muchas cosas han cambiado desde aquel gélido mes de febrero de 2022, aunque la relación entre el mandatario europeo y el presidente ruso, Vladímir Putin, sigue siendo igual de estrecha y así lo demostraron ambos líderes durante su encuentro. Esta vez, Orban ha llegado como responsable del país que ostenta la presidencia europea, tres días después de haber viajado a Ucrania, donde se entrevistó con su presidente, Volodimir Zelenski.

El objetivo de Orban parece claro, llegar a un principio de acuerdo entre Moscú y Kyiv que sirva de base a un alto el fuego para iniciar conversaciones que materialicen algo parecido a la paz entre ambos países. "No se puede llegar a la paz desde un cómodo sillón en Bruselas. Incluso si la Presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para negociar en nombre de la UE, no podemos sentarnos y esperar a que la guerra termine milagrosamente. Seremos una herramienta importante para dar los primeros pasos hacia la paz. De esto va nuestra misión", declaraba el líder húngaro poco antes de llegar a Moscú ante las críticas de algunos mandatarios europeos.

Putin, que siempre ha considerado a su colega húngaro como un interlocutor válido, ha mantenido una reunión a puerta cerrada durante más de dos horas y media de la que se han desvelado pocos detalles. El mandatario ruso, en conferencia de prensa posterior al encuentro reconoció que, entre los temas tratados, se encontraba el del conflicto en Ucrania. "Por supuesto, hubo un intercambio de opiniones bastante completo, directo y honesto sobre cuestiones internacionales actuales, incluido el conflicto ucraniano", afirmaba Putin, que no ocultaba un intercambio de impresiones con Orban sobre cómo poner fin a la guerra. El líder húngaro hizo una llamada a detener el fuego para crear las condiciones que inicien las negociaciones sobre Ucrania.

“No debería haber una tregua o una pausa para el suministro adicional de armamento al régimen de Kyiv; Moscú aboga por un fin completo y definitivo del conflicto”, apostillaba el presidente ruso, que calificó las negociaciones con Orban como oportunas y útiles. Desde el Kremlin confirmaban las palabras de Putin a través del asesor de la presidencia, Yuri Ushakov, quien negaba que Orban hubiese entregado a Putin un mensaje del presidente ucraniano, Zelenski. Hace dos semanas, el Kremlin presentaba una iniciativa para poner fin a la guerra de Ucrania que establecía algunos puntos de obligado cumplimiento, como la anexión de cuatro regiones ucranianas, la retirada de las tropas de Kyiv del este y el sur del país, y la renuncia de Ucrania a los planes de ingreso en la OTAN.