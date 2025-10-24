El exalcalde de Estambul y líder opositor a Erdogan se enfrenta a una nueva investigación por espionaje

Las autoridades turcas han abierto una nueva investigación por supuesto espionaje contra el exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, importante figura opositora y principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu, candidato del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), para las elecciones presidenciales previstas en 2028, lleva encarcelado en prisión preventiva desde el pasado marzo por supuestos cargos de corrupción y vínculos con el terrorismo y fue condenado en julio 20 meses de cárcel por insultar y amenazar al fiscal.

“Una calumnia, una mentira y una conspiración que ni al diablo se le ocurriría”, escribía en la red X el ex alcalde de mayor ciudad turca. “Estamos ante una inmoralidad indescriptible y vergonzosa ¿Qué clase de ambición es esta, qué tipo de codicia por el poder, qué miedo y desesperación son estos?”, se preguntaba ayer desde la cárcel de Mármara el político del CHP.

En el marco del mismo caso, la Policía turca detuvo ayer en Estambul al director de Tele1 -uno de los pocos canales opositores- Merdan Yanardag en relación a un supuesto espionaje para Israel y dos grupos terroristas, entre ellos el PKK kurdo, según fuentes oficiales. La Fiscalía General de Estambul alega que los implicados en actividades de espionaje trabajaban para la campaña electoral de Imamoglu en 2024 y que transmitieron a agencias de inteligencia extranjeras información de votantes recabada durante este proceso.

Según las autoridades turcas, se filtraron a dos países datos personales y de ubicación pertenecientes a unos 4,7 millones de usuarios de la aplicación móvil ‘Istanbul Senin’ (Estambul te pertenece en español), controlada por el Ayuntamiento de la ciudad más poblada de Turquía. Además, los datos de otros 3,7 millones de usuarios estaban a la venta en conocida como ‘dark web’. La Policía turca ha detenido, registrado y practicado incautaciones a al menos 16 sospechosos, incluidos directivos de empresas subsidiarias del Ayuntamiento de Estambul.

Según las autoridades turcas, la investigación comenzó a principios de julio pasado con la detención de Huseyin Gun, un individuo acusado de realizar actividades de espionaje para terceros países y grupos terroristas locales, entre ellos la organización del ya fallecido clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusaba de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016. Está previsto que Imamoglu, Necali Ozkan -uno de los líderes de la supuesta red criminal encabezada por el ex primer edil de Estambul- y el citado periodista Merdan Yanardag testifiquen en el marco de la investigación.

No obstante, la oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al gobierno y la presidencia turca de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso de

Imamoglu como uno de los principales ejemplos. No en vano, la detención de Imamoglu provocó una oleada de protestas en todo el país -que fueron más allá de los votantes tradicionales de la formación socialdemócrata y recabaron gran parte del descontento juvenil, izquierdista y prokurdo-, las mayores desde 2013, contra lo que la oposición considera un caso motivado políticamente por las autoridades turcas contra el principal rival de Erdogan. Desde su arresto, las autoridades han detenido a decenas de miembros del CHP, altos cargos de la Alcaldía de Estambul y de otros municipios del país.

Entretanto, la dirección del CHP recibió ayer una buena noticia: un tribunal de Ankara ha archivado la investigación abierta contra Ozgur Ozel, actual líder del partido, por el supuesto caso de soborno a delegados del partido para que le votaran durante el congreso ordinario del partido que tuvo lugar en 2023.