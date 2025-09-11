Acceso

El FBI encuentra el arma que mató a Charlie Kirk y tiene imágenes del asesino, pero ningún rastro de él

El sospechoso, que se cree que es un joven adulto, empleo un rifle de gran potencia

Ignacio Gesteira Alcalde
El asesino de Charlie Kirk, conocido activista estadounidense pro Trump, sigue prófugo, 24 horas después del asesinato del influencer. Sin embargo, el arma homicida se encontró en una zona boscosa cerca del campus de la Universidad Estatal de Utah, donde el conservador asistía a un mitin.

El FBI localizó el arma del crimen en una zona boscosa cercana al campus universitario. El responsable local, Robert Bohls, describió el hallazgo como un fusil de gran potencia, proporcionando un elemento clave para la investigación. El FBi cuentan con imágenes de video de calidad que sugieren que el sospechoso es un joven mayor de edad.

El ataque ocurrió durante una intervención pública de Kirk, quien fue alcanzado por un disparo en el cuello mientras respondía preguntas. Testigos presenciales reportaron la presencia de un individuo vestido de negro en un tejado cercano, aproximadamente a cien metros del escenario.

El FBI continúa centralizando la investigación, confiando en que las evidencias videográficas y balísticas permitirán identificar y capturar al responsable. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información relevante.

La policía ha realizado interrogatorios, incluyendo a propietarios de inmuebles cercanos al lugar del incidente. Dos personas fueron detenidas provisionalmente y posteriormente liberadas al no tener conexión con el asesinato.

Donald Trump prometió una investigación exhaustiva, comprometiéndose a encontrar a todos los involucrados en lo que calificó como una "atrocidad".

