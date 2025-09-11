Un experto en defensa, sobre la nueva actitud de Polonia frente a las ofensivas: "No es de extrañar"

Si algo ha demostrado la guerra entre Ucrania y Rusia, además de las devastadoras imágenes que nos está dejando desde 2022, es que se trata de un conflicto muy complejo. Durante la madrugada del pasado miércoles, Moscú enviaba varios drones de ataque a la frontera con Polonia, llegando incluso a traspasarla.

Este hecho, inadmisible para Donald Tusk, se solucionó después de que las Fuerzas Armadas polacas y la OTAN derribasen estos drones, debido a la violación del espacio aéreo. Tusk, quien afirmaba que su país nunca ha estado más cerca de un conflicto desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, reaccionó con rapidez y sin rodeos, además de pedir extrema cautela para la población.

Una Polonia irreconocible

Si nos remontamos 86 años atrás, la imagen del pueblo polaco era otra completamente distinta. La invasión de Varsovia de los nazis el 1 de septiembre de 1939, las terribles secuelas de la Segunda Guerra Mundial y el posterior control de la Unión Soviética dejó a Polonia como una de las naciones más indefensas y desprotegidas de una Europa más modernizada.

Janne Kuusela, Director General del Departamento de Política de Defensa en Finlandia, declaraba en primicia para la televisión pública finesa (Yle) acerca de la relevancia de que este tipo de respuestas vengan de Polonia, y encima a Rusia. "No es de extrañar. El hecho de que Varsovia los haya rechazado es bastante compresible. Cada país cuida la integridad de su propio espacio aéreo", señala Kuusela.

Además, el director ejecutivo de la consultora Nordic West Office, Charly Salonious-Pasternak, explicaba al mencionado medio que "es bueno que los miembros de la OTAN estén demostrando que no quieren amenazas en el espacio aéreo". Según el experto, la situación actual dista bastante de terminar en escalada bélica.

"Si es aceptable que Polonia derribe drones rusos en su propio espacio aéreo, ¿por qué no ayudar a Ucrania a derribar drones en su espacio aéreo?", cuestiona. Sea como fuere, está más que demostrado que Polonia está construyendo una sólida defensa y una posición férrea dentro de la comunidad internacional del siglo XXI.