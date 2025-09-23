El embajador de Israel en Francia, Joshua Zarqa, ha condenó con dureza en declaraciones al medio RTL el reconocimiento del Estado palestino por parte de Emmanuel Macron. El presidente francés dio el paso este lunes en un discurso histórico en la sede de la ONU en Nueva York. Según el embajador israelí, "Francia se está convirtiendo en un agente desestabilizador en Oriente Medio", y añadió que se trata del "mayor desperdicio en la historia de la diplomacia".

Zarqa afirmó que podría haber represalias israelíes por la decisión, sin proporcionar detalles. "Las decisiones se tomarán a nivel del primer ministro y del gobierno ", afirmó. Entre las represalias que se barajan en medios internacionales está la anexión de todo el territorio de Cisjordania por parte de las tropas hebreas.

También dentro de Francia hay rechazo a la medida adoptada por Macron. Sébastien Chenu, diputado y vicepresidente del partido Agrupación Nacional, condenó la decisión del presidente al declarar en TF1 que "al reconocer a Palestina y acordar con Hamás, Emmanuel Macron está alimentando el antisemitismo" en Francia.

El filósofo Bernard-Henri Lévy también condenó la decisión del mandatario francés. "Es la primera vez que discrepo con Emmanuel Macron", reconoció el famoso intelectual. "Voté por él una vez, voté por él otra vez. Lo bendecí por lo que hizo y sigue haciendo en Ucrania. Lo bendecí cuando declaró, ya en 2019, que la nueva forma de antisemitismo era el antisionismo. Fue el primer presidente en decir eso. Ahora no entiendo qué está haciendo", admitió.